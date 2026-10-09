Netanyahu parabeniza Flávio Bolsonaro e o convida para visitar Israel

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, convidou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para visitar o país durante uma conversa por telefone na noite de quinta-feira (8/10). Segundo o gabinete do premiê, Netanyahu parabenizou o parlamentar pelo resultado no primeiro turno das eleições presidenciais. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, irmão do senador, também participou da ligação.

De acordo com a nota oficial, Netanyahu convidou Flávio Bolsonaro para visitar Israel, enquanto o senador convidou o primeiro-ministro para vir ao Brasil. “Ambos querem renovar a profunda amizade entre os dois países, como parte da transformação que está ocorrendo nas relações de Israel com os países sul-americanos”, afirmou o gabinete do premiê.

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Flávio Bolsonaro esteve em Israel em dezembro de 2025, em sua primeira agenda internacional como pré-candidato à Presidência da República. Na ocasião, ele e Eduardo Bolsonaro foram convidados para participar da Conferência Anual de Combate ao Antissemitismo. Após a visita, o senador publicou uma mensagem em que destacou os laços históricos entre os dois países e reafirmou sua posição contrária à discriminação contra judeus. Na mesma publicação, Flávio declarou compromisso de apoiar o povo judeu e condenar todas as formas de antissemitismo, intolerância e ódio.

Em junho, durante um discurso para a comunidade judaica de Buenos Aires, na Argentina, Flávio prometeu restabelecer a representação diplomática brasileira no país com a nomeação de um novo embaixador. “Em 2027, o Brasil não apenas voltará a ter embaixador em Israel, como dará o passo de transferir sua embaixada para a capital de Israel: Jerusalém”, disse. O senador também declarou que, se for eleito presidente, pretende transferir a embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Na ocasião, ele ainda disse que cogita fazer do Brasil um aliado de Israel e contribuir para a aproximação do país com outras nações da América do Sul.

A relação entre Netanyahu e Flávio Bolsonaro também foi demonstrada em julho, quando o primeiro-ministro israelense participou, por meio de um vídeo, do lançamento oficial da campanha do senador durante a convenção nacional do Partido Liberal (PL), em São Paulo. Na gravação, Netanyahu elogiou o parlamentar e destacou a amizade entre os dois povos. “Você é um grande campeão do Brasil, um grande campeão da amizade entre nossos povos, e eu sei que você levará o Brasil a patamares mais elevados”, afirmou. O evento também contou com a participação do presidente da Argentina, Javier Milei.

*Com informações da AFP