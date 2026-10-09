2º turno: Lula retoma campanha e se diz confiante sobre o resultado

Ao lado de Grass e de Janja, Lula percorreu Ceilândia em carro aberto aos apoiadores - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, retomou a campanha eleitoral nesta sexta-feira (9/10), com uma passeata em Ceilândia (DF), ao lado do candidato ao Governo do Distrito Federal. Durante o ato, o líder petista percorreu a cidade em carro aberto e demonstrou confiança no resultado de 25 de outubro e afirmou que irá vencer a disputa.

“Eu queria que vocês tivessem a certeza do seguinte: nós vamos ganhar esta eleição!”, declarou Lula aos apoiadores.

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O presidente criticou o governo de Jair Bolsonaro (PL) pela condução na pandemia da covid-19 no país. Ele garantiu que não deixará o país não será governado pelo fascismo. “Pode ficar certo de que esse país não voltará a ser governado pelo fascismo. Não voltará a ser governado por aqueles que deixaram morrer milhares de pessoas na covid-19. Este país não será governado pelo voto do Banco Master”, afirmou.

Soberania

Durante o ato, Lula também defendeu a soberania nacional e criticou setores que, segundo o discurso, buscam apoio dos Estados Unidos para explorar as riquezas brasileiras. A fala destacou o projeto Brasil Soberano e reforçou a defesa dos recursos nacionais.

“Do lado de lá, estão aqueles que querem, junto aos americanos, vir implorar para se apropriar das riquezas daqui. Nós queremos dizer ao Bolsonaro: o Brasil e as riquezas do Brasil são do povo brasileiro. E aqui ninguém toca!”, disse.

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O presidente Lula destacou ainda a importância dos debates eleitorais na televisão e na internet durante a campanha. Ao comentar sua presença nas redes sociais, o candidato brincou: “Eu agora estou virando o rei das redes. Agora eu estou… Eu estou virando internauta!”

Neste sábado (10), o presidente seguirá com a agenda de campanha em Natal (RN), onde participará de mais uma passeata.