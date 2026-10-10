PT reforça suspeita de interferência da Meta nas eleições; TSE é acionado

O secretário nacional de Comunicação do PT, Éden Valadares, acusou a Meta, empresa responsável pelo Instagram e pelo Facebook, de interferências na disputa presidencial em benefício da candidatura de Flávio Bolsonaro. Em declaração neste sábado (10/10), ele confirmou que a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva acionará o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e apresentará uma denúncia à Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD), diante de uma sequência de problemas técnicos que, segundo o partido, comprometeram o alcance de suas publicações nas redes sociais.

Valadares relatou episódios registrados desde dezembro de 2025, quando perfis ligados a Lula e a setores da esquerda teriam desaparecido temporariamente dos mecanismos de busca do Instagram, além de sofrerem restrições de localização. Na ocasião, segundo o dirigente, a Meta atribuiu o ocorrido a uma falha técnica. O episódio coincidiu com a votação, na Câmara dos Deputados, de uma proposta de redução de penas para Jair Bolsonaro e outros condenados por tentativa de golpe, conhecida como PL da Dosimetria.

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O dirigente também afirmou que a conta de anúncios de Lula foi retirada do ar durante o primeiro turno das eleições deste ano, sem que a campanha recebesse, até o momento, uma justificativa formal para o ocorrido. Já no início da disputa pelo segundo turno, o partido identificou diferenças no desempenho das publicações dos candidatos e atribuiu o resultado a um possível favorecimento algorítmico à direita.

De acordo com um levantamento elaborado pela Secretaria Nacional de Comunicação do PT, a página de Flávio Bolsonaro registrava, em média, 2,96 vezes mais engajamento do que a de Lula, embora tivesse 17,2% menos seguidores. Valadares disse que a Meta reconheceu uma falha e, novamente, apresentou problemas técnicos como explicação. O partido, porém, não apresentou, na declaração, dados independentes que comprovem que a diferença de engajamento tenha sido provocada por uma atuação deliberada da plataforma.

Outro episódio citado pelo secretário ocorreu em 8 de outubro, quando uma publicação da conta oficial de Lula teria sofrido uma interrupção no registro de visualizações, com impacto no alcance do conteúdo. Segundo ele, a situação se repetiu em outras publicações e em perfis que divulgavam manifestações de apoio ao presidente.

Valadares acrescentou que, entre quinta-feira (8/10) e a manhã desta sexta-feira (9/10), o perfil de Lula ficou impedido de impulsionar conteúdos no feed do Instagram. A restrição, de acordo com o dirigente, prejudicou uma das ferramentas utilizadas pela campanha para ampliar a distribuição de suas mensagens. Ele afirmou que a Meta atribuiu o problema a uma falha que também teria afetado outros anunciantes, mas questionou a ausência de evidências que demonstrassem a extensão do ocorrido.

“A sucessão de problemas técnicos não explicados pela empresa levanta forte suspeita de que a ação da Meta se configure como uma tentativa de interferência no processo eleitoral brasileiro em benefício da candidatura de Flávio Bolsonaro”, declarou Valadares. O secretário cobrou transparência sobre o funcionamento dos sistemas da empresa e defendeu a adoção de medidas para impedir que falhas técnicas comprometam a disputa eleitoral.

Na avaliação do dirigente petista, os episódios podem prejudicar o debate público sobre temas explorados pela campanha, como o fim das apostas on-line, a escala de trabalho 6x1 e os programas sociais. Ele sustentou que a falta de esclarecimentos dificulta a fiscalização do impacto das plataformas digitais sobre a circulação de informações políticas.