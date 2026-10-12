Programa eleitoral de Flávio em homenagem a Nossa Senhora vai ao ar sem som

A propaganda eleitoral do candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL), foi ao ar sem áudio nesta segunda-feira (12/10), feriado de Nossa Senhora Aparecida. Em vídeo publicado nas redes sociais, o senador informou que o problema é apurado pela campanha e criticou a exibição da propaganda sem som.
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A peça começou com a homenagem a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. O conteúdo também contou com a participação do escritor Augusto Cury, adversário de Flávio derrotado no primeiro turno do pleito e apoiador do bolsonarista para o segundo turno. A data é interpretada, na abertura, como um momento em que o Brasil precisa lembrar da padroeira para recobrar a fé do próprio povo.
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No vídeo, Flávio critica a ausência de som na propaganda e ainda relata "não acreditar em coincidências". Ele lembrou que a propaganda de Lula (PT), por exemplo, que também faz referência a Nossa Senhora, foi reproduzida normalmente, ao contrário da sua.
"Não existe coincidência. Eles acham que vão calar minha voz? Não adianta, eles não vão conseguir. Compartilhem com o máximo possível de pessoas a nossa propaganda eleitoral, pois a mudança já chegou", afirma Flávio, em manifestação nas redes.
O Correio entrou em contato com a Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), responsável pela distribuição das propagandas políticas obrigatórias, e aguarda retorno.
Durante a última semana, a figura de Nossa Senhora Aparecida foi alçada ao centro do debate político nacional. Publicações nas redes sociais atribuíam a Flávio a intenção de retirar o título de Padroeira do Brasil da santa. A informação foi, posteriormente, negada pelo candidato. No entanto, provocou reações dos adversários.
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