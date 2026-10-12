Nikolas Ferreira posta vídeo de Dia das Crianças para criticar Lula

Parlamentar mineiro parte para o segundo mandato consecutivo na Câmara dos Deputados - (crédito: Divulgação/Redes Sociais)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) publicou um vídeo nas redes sociais neste domingo (12/10), Dia das Crianças, para criticar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na gravação, crianças falam sobre segurança pública, custo de vida e as eleições de 2026, em uma mensagem direcionada aos eleitores.

Na publicação, o parlamentar escreveu: “Hoje é o dia delas — mas o recado é pra você!”. O vídeo começa com Nikolas dizendo que aquela não é a data dele, mas das crianças. Em seguida, elas aparecem relatando situações fictícias que associam problemas do país à gestão petista.

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Uma das crianças afirma que não ganhará a bicicleta prometida pela avó porque alguém teria roubado o dinheiro. Ao ouvir a pergunta sobre quem seria o responsável, outra responde: “Lula? Não, foi o Lulinha”. A cena faz referência ao presidente e ao filho dele, Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha.

A segurança pública também aparece entre os temas abordados. As crianças comparam as brincadeiras de rua de gerações anteriores com a realidade atual e dizem que, em vez de brincar de polícia e ladrão, precisam esconder o celular para evitar roubos.

O vídeo ainda aborda o preço dos produtos. Quando uma das crianças diz que quer um iPhone, outra comenta que está juntando dinheiro para comprar o aparelho. Em seguida, uma delas critica a resposta atribuída a Lula sobre os preços altos: “Se tá caro, não compra”.

A gravação termina com um apelo eleitoral. As crianças mencionam que o PT está no poder há anos e criticam promessas que, segundo elas, não foram cumpridas. Na sequência, pedem aos eleitores que não votem novamente em o partido nas eleições de 2026.

“Arrume outro jeito de estragar sua vida. "Porque, voltando pro PT, você estraga a minha também", diz uma das crianças. Ao final, elas lembram que o resultado da eleição afetará o futuro delas.

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