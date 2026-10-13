Lula e Flávio fazem gestos de fé no dia de Nossa Senhora Aparecida

A estratégia se fundamenta na polêmica em torno da informação disseminada nas redes sociais, ainda antes do primeiro turno, de que Flávio poderia retirar da santa o título de padroeira do Brasil - (crédito: Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro e Ricardo Stuckert)

Nossa Senhora Aparecida foi homenageada, ontem, pelos dois candidatos à Presidência da República. Na data comemorativa da santa, as campanhas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do senador Flávio Bolsonaro trataram de registrar imagens associando ambos à reverência à padroeira do Brasil.

A estratégia se fundamenta na polêmica em torno da informação disseminada nas redes sociais, ainda antes do primeiro turno, de que Flávio poderia retirar da santa o título de padroeira do Brasil. As mensagens relacionam a frase em que o senador diz que, se eleito, vai decretar que "o Brasil é do Senhor Jesus Cristo" a uma proposta legislativa que retira o título da santa. O debate envolve o Projeto de Lei 2.623/2007, apresentado pelo então deputado Victório Galli, arquivado em 2008, mas que poderia ser desarquivado, em que Nossa Senhora seria "padroeira dos brasileiros católicos apostólicos romanos".

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Flávio, de um lado, tenta demonstrar que é falsa, a informação. Lula, de outro, esforça-se para mostrar que sempre alimentou a fé católica e que Flávio é ligado a pastores que defendem o projeto.

Após participar de uma missa na capela privativa do Palácio da Alvorada, Lula, católico praticante, defendeu o respeito à liberdade religiosa. O presidente conversou com jornalistas no jardim da residência oficial, acompanhado de crianças, mulheres e integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST). Ele, também, fez referência ao Dia das Crianças, celebrado na mesma data.

Ao justificar a realização da cerimônia, Lula afirmou que a convivência democrática pressupõe o respeito às diferentes crenças. "Um país civilizado, um país harmônico, um país democrático" deve garantir que cada cidadão tenha liberdade para escolher a própria religião, declarou. Lula também criticou manifestações de religiosos que, segundo ele, desrespeitam a fé católica. Ao mencionar Nossa Senhora Aparecida, afirmou que a santa é "ofendida por alguns religiosos que não querem respeitar a religião dos outros".

Lula ressaltou que ninguém deve ser obrigado a seguir determinada crença e defendeu que a espiritualidade de cada pessoa seja respeitada. "Ninguém é obrigado a ter a mesma religião, o que nós precisamos apenas é respeitar a fé e a espiritualidade das pessoas como elas são", afirmou. O presidente acrescentou que Nossa Senhora Aparecida ocupa um lugar importante em sua vida espiritual e que a homenagem tinha significado pessoal, além de representar uma celebração relevante para os católicos brasileiros.

Lula mencionou também a Campanha da Fraternidade, promovida pela igreja católica, cujo tema é Fraternidade e Moradia. O presidente disse que a sua política pública de moradia responde ao apelo da campanha.

Como faz há mais de 40 anos, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) participou da missa solene no Santuário Nacional de Aparecida, acompanhado da esposa, Lu Alckmin.

Gratidão

Também em Brasília, Flávio Bolsonaro participou da missa das 11h na Catedral. Após a cerimônia, ele agradeceu pelas orações pelo país e afirmou que deixou o local com a fé renovada. Flávio, que é evangélico, afirmou que sua presença foi motivada pelo respeito à fé dos brasileiros. "Fiquei muito feliz que, no dia de Nossa Senhora Aparecida, estou aqui só para agradecer a Deus e a todo mundo que está orando, que está rezando pelo nosso Brasil", afirmou.

O senador também relacionou a participação na celebração à confiança no país e ao acolhimento recebido durante o encontro. Segundo ele, o momento foi uma oportunidade de reafirmar sua fé e agradecer às pessoas que participaram da cerimônia. "Hoje a coisa mais importante é vir aqui mais uma vez reforçar a fé que eu tenho no nosso país, ser acolhido da forma como a gente foi acolhido aqui junto de pessoas de fé e renovar a fé de milhões de brasileiros", declarou.

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Durante a homilia, o pároco da Catedral de Brasília, padre Agenor Vieira, cumprimentou Flávio Bolsonaro e os demais convidados presentes. O religioso deu as boas-vindas ao senador e candidato à Presidência e também saudou o pastor Pedro e representantes da comunidade evangélica que acompanhavam a celebração. "Quero acolher de modo carinhoso Flávio Bolsonaro, senador da República e candidato à Presidência da República. Seja muito bem-vindo à nossa igreja, querido Flávio", disse o padre.

Além do senador, participaram do evento Fernanda Bolsonaro, esposa do candidato, o senador Izalci e a senadora eleita Bia Kicis. O deputado federal Alfredo Gaspar, candidato a vice-presidente na chapa de Flávio, também foi recebido durante a cerimônia.



