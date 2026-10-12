"A política tem que servir às pessoas", diz Leandro Grass em festa religiosa

O candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF) Leandro Grass (PT) participou, na noite desta segunda-feira (12/10), das festividades em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, na Esplanada dos Ministérios. Presente para acompanhar o show do Frei Gilson, o político falou sobre sua trajetória na Igreja Católica e defendeu que a fé esteja associada ao cuidado com os mais vulneráveis e ao compromisso com a população.
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“Esses momentos são muito importantes para a comunidade católica. É um momento de encontro de e integração. Momento de pedir proteção, pedir as bênçãos e fazer com que a gente também caminhe na direção certa de acolher os outros, olhar para os pobres e necessitados”, afirmou.
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Grass relacionou os princípios cristãos à atuação política. “Ser cristão é cuidar de quem precisa, esse é o espírito do Evangelho. O papa Francisco dizia que a política é um ato de amor e de caridade. A política tem que servir às pessoas, e não se servir das pessoas”, declarou.
“Nenhuma igreja pertence a nenhum partido. O povo cristão e não cristão é livre e soberano”, completou.
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