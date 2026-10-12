Casal assassinado em Ceilândia será velado nesta terça-feira (13/10)

Amigos músicos poderão levar instrumentos para prestar uma última homenagem ao artista - (crédito: Divulgação)

O velório da confeiteira Larissa Rodrigues de Paula, 24 anos, e do cantor Arlandson de Sousa Alves, de 26, assassinados na madrugada de domingo (11/10), na QNM 22, em Ceilândia, será realizado nesta terça-feira (13/10), no Cemitério Campo da Esperança, em Taguatinga.

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A despedida de Arlandson está prevista para começar às 12h30, com sepultamento marcado para as 15h. Já o velório de Larissa terá início às 13h30, e o sepultamento está previsto para as 16h.

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Na divulgação das cerimônias, amigos músicos de Arlandson foram convidados a levar instrumentos musicais para prestar uma última homenagem ao cantor.