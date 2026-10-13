Janones avalia campanha de Lula e projeta nova estratégia nas redes

André Janones, coordenador do Exército do Lula, avalia a atuação da campanha petista em meio a decisões judiciais sobre o grupo - (crédito: Reprodução/X)

O deputado federal André Janones (Rede-MG) avaliou nesta terça-feira (13/10), que a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) permaneceu deitada em berço esplêndido. Coordenador do grupo de WhatsApp "Exército do Lula", comunidade que reúne mais de 4,2 milhões de seguidores, o parlamentar afirmou que essa postura fez o petista ficar atrás do senador Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno.

Avaliação sobre as redes e mobilização

Ao analisar a disputa, Janones explicou a atuação dos militantes no período: "Por que a gente não ganhou no primeiro turno? Porque o nosso campo não levava a narrativa, o nosso campo não contava, não importa o que acontecia, a gente estava em berço esplêndido. A gente estava lá fazendo L e cantando o Rap do Silva, enquanto o pau estava comendo lá na ponta".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

Janones apontou diretrizes para a atuação digital e destacou que busca uma fiscalização popular no canal de mensagens. Para o deputado, o objetivo prioritário deve ser o engajamento orgânico, superando a meta de apenas elevar o número total de participantes no grupo.

Decisão judicial no TSE

Ainda nesta terça-feira, 13, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Kassio Nunes Marques suspendeu novamente o canal no WhatsApp. A determinação ocorre em meio a uma disputa marcada por sucessivas decisões judiciais sobre a plataforma.

Em diálogo com jornalistas no Palácio do Planalto a respeito da derrubada do espaço digital, Janones afirmou: respeitará as ordens judiciais.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.