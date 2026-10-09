Canal de Janones atinge 3 milhões de seguidores e inicia campanha digital

Canal "Exército do Lula" ganha força como ferramenta de mobilização digital após o 1º turno - (crédito: Reprodução)

O canal do WhatsApp “Exército do Lula”, organizado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG), atingiu 3 milhões de seguidores na tarde desta sexta-feira (9/10). O parlamentar havia estabelecido essa meta para dar início a uma campanha digital de divulgação da candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno.

Criado em 15 de abril para a comunicação pessoal de Janones, o canal tinha cerca de 50 mil seguidores antes do primeiro turno. Após a votação, passou a se chamar “Exército do Lula” e se tornou uma ferramenta de mobilização em torno da campanha do presidente.

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O crescimento se intensificou nos últimos dias. Na terça-feira (6), o canal ultrapassou 1 milhão de seguidores. Até a tarde de quarta-feira (7), o número havia chegado a 2.050.942 inscritos, mais que o dobro do registrado no dia anterior.

A estratégia de mobilização inclui orientações de Janones sobre horários de publicação, parcerias entre perfis e formas de recircular conteúdos nas redes sociais. O formato proposto prioriza mensagens menos produzidas, com foco no cotidiano e no contato direto com os eleitores.