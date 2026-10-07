Janones mobiliza 2 milhões de seguidores em canal pró-Lula no WhatsApp

Nesta quarta-feira (7/10), o grupo, batizado de "Exército do Lula", registrava 2.050.942 inscritos - (crédito: Reprodução/WhatsApp)

Um canal de WhatsApp criado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG) em abril ganhou mais de 2 milhões de seguidores após se tornar uma das frentes de mobilização pela reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nesta quarta-feira (7/10), o grupo, batizado de “Exército do Lula”, registrava 2.050.942 inscritos.

O canal existe desde 15 de abril e, inicialmente, era voltado à comunicação do próprio Janones. A mudança veio após o primeiro turno, no domingo (4/10), quando Lula terminou a disputa atrás de Flávio Bolsonaro (PL). Até então, cerca de 50 mil pessoas acompanhavam o grupo.

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Desde segunda-feira (5/10), Janones passou a concentrar ali uma ofensiva para ampliar a presença da campanha petista nas redes. O deputado publica áudios, vídeos e orientações e convoca os seguidores a atrair novos integrantes e distribuir os materiais em outras plataformas.

A adesão cresceu rapidamente. O canal ultrapassou 1 milhão de seguidores na terça-feira (6/10) e dobrou de tamanho até a tarde desta quarta.

Além de aumentar o número de participantes, Janones tenta organizar a atuação dos apoiadores fora do WhatsApp. Em mensagens enviadas pelo canal, orienta sobre horários de publicação, parcerias entre perfis e formas de fazer um mesmo conteúdo circular mais de uma vez. A ideia é coordenar a presença da militância em diferentes redes, em vez de limitar a mobilização ao aplicativo.

A aposta nas redes ocorre depois de Lula receber 45,16% dos votos válidos no primeiro turno, contra 47,03% de Flávio Bolsonaro. A diferença entre os dois foi de cerca de 2,2 milhões de votos. Eles voltam a se enfrentar nas urnas em 25 de outubro.

Janones, reeleito deputado federal por Minas Gerais no domingo, já havia assumido uma função semelhante na campanha presidencial de 2022. Desta vez, porém, a movimentação começou por iniciativa do próprio parlamentar. Ele tem defendido uma mudança na comunicação de Lula, com conteúdos menos produzidos e mais voltados ao cotidiano do presidente e ao contato direto com eleitores