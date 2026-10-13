Motta busca apoio do PSD para reeleição e recebe sinalização positiva

Hugo Motta é do Republicanos, partido que anunciou apoio a Flávio - (crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

O líder do PSD na Câmara dos Deputados, Antônio Britto (PSD-BA), anunciou nesta terça-feira (13/10) apoio à reeleição do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB). Desde o resultado das urnas no primeiro turno, quando o PL elegeu 121 deputados e sinalizou que buscaria a Presidência da Câmara, Motta tem procurado aliados para articular sua permanência no comando da Casa.

Britto, no entanto, ponderou que o anúncio não representa o apoio de toda a bancada. “A bancada não me autorizou a apostar ainda na sua candidatura à Presidência. Meu voto pessoal será seu, o resto vai ter que ser construído (...) ouvir cada um dos membros da bancada para que você possa construir esse processo”, disse.

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Em seu discurso, Motta agradeceu o apoio e defendeu a manutenção de um bloco de partidos de centro para garantir a “sobrevivência” do Centrão na Casa. Atualmente, o bloco é formado por União Brasil, Progressistas, PSD, Republicanos, MDB, PSDB, Cidadania e Podemos. Geralmente, os blocos são definidos antes da eleição da Mesa Diretora, que ocorrerá no início de 2027.

“Compreendo o que foi o resultado das urnas, como é que nós vamos sobreviver nessa selva política e nesse país tão radicalizado, em que ainda não sabemos qual será o resultado da eleição no dia 25”, disse Motta. “É peremptório para nós, eu diria até que é vital, nós estarmos juntos.”

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Motta lembrou aos parlamentares do PSD presentes à reunião que a composição do bloco permite ocupar postos estratégicos na Casa. Como exemplo, citou o deputado Domingos Neto (PSD-CE), que comanda a Comissão Mista de Orçamento, responsável pela análise das diretrizes e do orçamento de cada ano.

“Nós, os partidos de centro, respeitando, sim, as bancadas que são maiores que as nossas, possamos também entender que, quando esse centro político se junta, decide o que será aprovado, o que será pautado e o que será feito aqui no Parlamento”, explicou. “Ou seja, é esse bloco que vai delinear aquilo que nós poderemos construir para que o líder Antônio Britto possa prestigiar o mandato de cada um dos parlamentares que foram eleitos.”