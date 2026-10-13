MDB declara apoio a Flávio Bolsonaro e amplia frente contra Lula no 2º turno

Campanha Flávio Bolsonaro em São Paulo com o governador de são paulo tarcísio de freitas - (crédito: Vittor Sales/Divulgação)

O MDB declarou apoio à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República no segundo turno das eleições de 2026. A decisão representa mais um movimento de aproximação de partidos do centro político com o primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro e amplia o arco de alianças do parlamentar na disputa contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tenta conquistar um novo mandato à frente do Palácio do Planalto.

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O posicionamento da legenda também representa um revés para a estratégia de Lula de atrair setores do centro e ampliar sua base de sustentação política nesta segunda etapa da corrida presidencial. Tradicionalmente marcado pela diversidade de correntes internas, o MDB reúne lideranças com diferentes graus de proximidade com o governo federal e mantém influência política em estados considerados estratégicos para o resultado das urnas.

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A adesão foi articulada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), pelo prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), e pelo governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB). Ao todo, 17 dos 27 diretórios estaduais aderiram à candidatura de Flávio, consolidando uma maioria favorável ao senador. O movimento ocorre após a neutralidade adotada pela legenda no primeiro turno e reforça a aproximação do bolsonarista com partidos do Centrão, que passaram a integrar sua base eleitoral.

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Apesar da maioria pró-Flávio, o MDB chega ao segundo turno dividido. Dez diretórios estaduais do Norte e Nordeste, incluindo Pernambuco, Bahia, Pará e Alagoas, anunciaram apoio à reeleição de Lula e defenderam a continuidade de programas sociais do governo petista.