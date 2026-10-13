Como funciona o registro de canais do WhatsApp para uso eleitoral no TSE

Campanhas precisam declarar todos os endereços eletrônicos utilizados durante o período de disputa de votos - (crédito: Freepik)

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, determinou a suspensão do canal "Exército do Lula" no WhatsApp pela ausência de cadastro formal na Justiça Eleitoral. O despacho confirmou a exigência de comunicação prévia de canais e páginas digitais antes de qualquer divulgação de material eleitoral ou ato de mobilização.

Campanhas partidárias precisam declarar todos os endereços eletrônicos utilizados durante o período de disputa de votos. A determinação atinge ferramentas recentes disponibilizadas pelo aplicativo de mensagens da Meta, visto que esses espaços alcançam milhões de pessoas simultaneamente por meio de transmissões unidirecionais.

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Regras para canais em aplicativos de mensagem

As resoluções eleitorais equiparam os canais públicos de transmissão a outros veículos formais de comunicação na internet. O objetivo central consiste em identificar a autoria das postagens, combater a desinformação anônima e assegurar a prestação correta de contas dos gastos digitais.

Para obter a validação perante os juízes eleitorais, a equipe responsável precisa incluir formalmente o canal no sistema de registro da candidatura. Entre os dados e requisitos previstos para a comprovação estão:

endereço eletrônico exato e nome de identificação utilizado na plataforma;

vinculação direta ao CNPJ da campanha ou ao CPF do postulante ao cargo;

comprovação de que a base de inscritos ingressou de maneira espontânea;

mecanismo visível que permita ao cidadão deixar a comunidade a qualquer instante;

identificação completa dos administradores autorizados a publicar no espaço.

Prazos e penalidades por ausência de cadastro

A Justiça Eleitoral notifica a empresa mantenedora da plataforma assim que identifica um canal sem registro oficial. O aplicativo dispõe de até 48 horas para congelar o acesso aos conteúdos e impedir novos envios aos seguidores.

A liberação do espaço depende do envio de uma petição aos autos do processo com a comprovação dos dados exigidos pelos magistrados. A transmissão contínua de publicações sem chancela legal sujeita os envolvidos a multas pecuniárias proporcionais ao alcance do público atingido.

A omissão desse registro também abre margem para contestações judiciais por abuso dos meios de comunicação e propaganda irregular. O controle sobre os fluxos digitais visa coibir a contratação clandestina de disparos em lote e o uso de redes automatizadas de distribuição de conteúdo.

As equipes contábeis dos partidos devem declarar todos os custos operacionais com produção dos vídeos, imagens e textos distribuídos aos eleitores. Os valores informados compõem o balanço financeiro final que passa por auditoria da Justiça Eleitoral.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.