Flávio Bolsonaro recua e diz que vai ao debate da Band com Lula

O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, afirmou na manhã desta quarta-feira (14/10) que participará do debate da TV Band com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), marcado para domingo (18). A declaração foi feita em um vídeo publicado nas redes sociais, após o parlamentar anunciar que não compareceria ao encontro e Lula confirmar presença.
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Na gravação, Flávio provocou o presidente e disse que pretende confrontá-lo publicamente. “Lula, você é previsível, né? Falar que não ia no debate da Band? Claro que eu vou”, declarou.
O candidato do PL afirmou que esperava a confirmação de Lula para participar do confronto e acusou o petista de ter evitado o embate durante o primeiro turno. “Queria que você confirmasse lá pra, na verdade, na sua cara, que eu queria ter feito desde o primeiro turno. Você fugiu”, disse.
Flávio também acusou o presidente de disseminar informações falsas durante a campanha. “Toda essa campanha de medo e mentira que você tá divulgando aí pras pessoas, enganando pessoas inocentes, eu vou esfregar a verdade na sua cara. Eu vou desmentir ao vivo pra milhões de brasileiros”, afirmou.
Ao final do vídeo, o senador reforçou o convite ao adversário: “Te espero no debate da Band, Lula”. O encontro está previsto para as 20h de domingo.
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Danandra RochaRepórter de política
Com experiência em assessoria de comunicação, televisão e rádio. Atua na cobertura do Congresso Nacional, acompanhando os bastidores do poder, as negociações políticas e os principais temas da agenda legislativa brasileira.