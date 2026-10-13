Com Messias, Alckmin divulga canal da campanha de Lula voltado a cristãos

O advogado-geral da União, Jorge Messias, publicou nesta terça-feira (13/10) um vídeo ao lado do candidato a vice-presidente, Geraldo Alckmin, para divulgar um novo canal de comunicação da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, o “Cristãos com Lula 13”.
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Alckmin, que se apresenta como católico, afirma que o espaço mostra os “compromissos com as crianças, adolescentes e nossas famílias e com o futuro da nação brasileira”. “Que Deus abençoe o nosso país”, conclui a mensagem.
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Messias, que é evangélico, também convoca os eleitores a compartilhar o vídeo nas redes sociais e a usar a hashtag “#LulaComOsCristãosDoBrasil”.
Aceno de Lula
O vídeo faz parte de uma estratégia de campanha que busca acenar para comunidades religiosas. Seguindo o padrão adotado no canal "Exército de Lula", a ideia tentar uma virada no segundo turno contra Flávio Bolsonaro.
Mais cedo, o presidente do PT, Edinho Silva, disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgará, nos próximos dias, cartas direcionadas aos católicos e aos evangélicos.
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A informação sobre a carta aos evangélicos foi divulgada primeiro pelo jornal O Globo e confirmada por Edinho em conversa com jornalistas na noite desta terça (13/10), após reunião com lideranças de partidos aliados a Lula.
"Tem várias iniciativas. Nesse sentido, de cartas que o presidente deve assinar, tem uma carta direcionada aos evangélicos também e aos católicos", declarou. Edinho disse que a carta será divulgada "nesta semana".
Edinho disse que essas cartas têm o objetivo de "trabalhar o diálogo" com esses setores religiosos. "É uma iniciativa incluindo os próprios movimentos sociais, os movimentos sociais que estão propondo que o presidente faça".
*Com informações da Agência Estado
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