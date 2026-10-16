Lula rebate críticos do fim da 6x1: "Sempre aparece uma turma dizendo que não vai dar certo"

Cerimônia de Promulgação das Propostas de Emenda à Constituição que Põem Fim à Escala de Trabalho 6x1 e Estabelecem a Aposentadoria Diferenciada para Agentes - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebrou a promulgação do fim da escala de trabalho 6x1 como uma medida necessária para garantir aos brasileiros mais tempo de descanso e convívio familiar. Ao comentar a mudança na jornada, o petista afirmou que parte das categorias profissionais já trabalha cinco dias por semana e questionou a manutenção de um modelo que limita o tempo livre de milhões de trabalhadores.

“Sobre a 6x1. Nós temos uma categoria do país que já trabalha cinco dias por semana. As principais categorias organizadas do país já trabalham. A vida inteira eu trabalhei 5x2, a vida inteira”, declarou o presidente.

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Lula também argumentou que a discussão não deve ficar restrita aos impactos econômicos da mudança, mas considerar as condições de vida dos trabalhadores. “Se a gente não garantir o direito do ser humano descansar, direito de visitar a família, visitar os parentes, que tipo de seres humanos nós somos? Porque o mundo do trabalho está cada vez mais difícil para as pessoas, o salário está cada vez mais apertado”, afirmou.

O petista rebateu ainda os críticos da redução da jornada e comparou a medida a outras conquistas sociais que enfrentaram resistência ao longo da história brasileira. “Sempre que a sociedade conquista alguma coisa, aparece uma turma que não concorda dizendo que não vai dar certo”, declarou.

Ao defender a mudança, Lula também fez referência à Constituição de 1988, responsável por consolidar direitos sociais e trabalhistas. “A gente aprovou a Constituição, que foi um marco extraordinário. E, depois disso, houve mudanças para melhor, mudanças para pior, e hoje nós estamos dando um passo importante em uma coisa para melhor”, arrematou o líder-mor do PT.