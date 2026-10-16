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Jornada de trabalho

Alcolumbre diz ter cumprido compromisso com o fim da escala 6x1

Presidente do Congresso conduziu a promulgação da PEC ao lado de Lula e Hugo Motta; proposta passa a integrar a Constituição Federal

Alcolumbre conduziu a solenidade de promulgação da PEC:
Alcolumbre conduziu a solenidade de promulgação da PEC: "Grande honra" - (crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), afirmou nesta sexta-feira (16/10) que cumpriu o compromisso de pautar, votar e promulgar a proposta de emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala de trabalho 6x1, modelo em que o trabalhador tem seis dias de serviço para um de descanso. A cerimônia foi realizada no Congresso Nacional, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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“São duas conquistas enormes com o mesmo significado: dignidade para o trabalhador brasileiro. Assumi o compromisso de colocar as propostas em votação. Cumpri minha palavra. Hoje tenho a grande honra de conduzir sessão solene para sua promulgação”, declarou Alcolumbre durante a solenidade.

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Em seu discurso, Alcolumbre destacou os efeitos das medidas para a qualidade de vida dos trabalhadores e ressaltou a importância do tempo destinado ao descanso, à convivência familiar e aos cuidados pessoais. “Quanto vale mais tempo para descanso? Quanto vale mais tempo com a família? Quanto vale mais tempo para cuidar de si e de quem se ama?”, questionou. Para o presidente do Congresso, esses benefícios “não têm preço, têm valor”.

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Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Por Alícia Bernardes
postado em 16/10/2026 12:01 / atualizado em 16/10/2026 12:05
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