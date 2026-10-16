Alcolumbre diz ter cumprido compromisso com o fim da escala 6x1

O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), afirmou nesta sexta-feira (16/10) que cumpriu o compromisso de pautar, votar e promulgar a proposta de emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala de trabalho 6x1, modelo em que o trabalhador tem seis dias de serviço para um de descanso. A cerimônia foi realizada no Congresso Nacional, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“São duas conquistas enormes com o mesmo significado: dignidade para o trabalhador brasileiro. Assumi o compromisso de colocar as propostas em votação. Cumpri minha palavra. Hoje tenho a grande honra de conduzir sessão solene para sua promulgação”, declarou Alcolumbre durante a solenidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em seu discurso, Alcolumbre destacou os efeitos das medidas para a qualidade de vida dos trabalhadores e ressaltou a importância do tempo destinado ao descanso, à convivência familiar e aos cuidados pessoais. “Quanto vale mais tempo para descanso? Quanto vale mais tempo com a família? Quanto vale mais tempo para cuidar de si e de quem se ama?”, questionou. Para o presidente do Congresso, esses benefícios “não têm preço, têm valor”.