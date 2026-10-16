Lula reduz vantagem de Flávio Bolsonaro no 2° turno, mostra pesquisa Futura

Segundo pesquisa Futura Inteligência divulgada nesta sexta-feira (16), Flávio tem 50,8% dos votos válidos, enquanto Lula registra 49,2% - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press e Ricardo Stuckert)

*Por Camily Oliveira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reduziu a distância em relação ao senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa de segundo turno pela Presidência da República. Segundo pesquisa Futura Inteligência divulgada nesta sexta-feira (16), Flávio tem 50,8% dos votos válidos, enquanto Lula registra 49,2%. Os dois estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro do levantamento.

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Na pesquisa anterior do instituto, divulgada na terça-feira (13/10), o senador aparecia com 51,8% dos votos válidos, contra 48,2% do presidente. Em três dias, Flávio recuou um ponto percentual, enquanto Lula avançou na mesma proporção, reduzindo em dois pontos a diferença entre os candidatos.

A pesquisa tem abrangência nacional e foi realizada entre os dias 14 e 15 de outubro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-03764/2026.

Lula também avança nos votos totais

Considerando os votos totais, que incluem eleitores indecisos e aqueles que pretendem votar em branco ou anular o voto, Flávio Bolsonaro aparece com 49% das intenções de voto, enquanto Lula registra 47,5%. A diferença de 1,5 ponto percentual também está dentro da margem de erro.

Em comparação com a rodada anterior, o senador perdeu um ponto percentual, enquanto o presidente avançou 0,9 ponto. Outros 2,1% dos entrevistados não souberam responder ou permanecem indecisos. Já 1,5% afirmaram que não votariam em nenhum dos dois candidatos ou optaram pelo voto branco ou nulo.

No primeiro turno, Flávio Bolsonaro recebeu 47,03% dos votos, enquanto Lula obteve 45,16%. O senador terminou aquela etapa com vantagem de 1,87 ponto percentual sobre o petista.

Rejeição dos candidatos

A pesquisa também mensurou a rejeição aos dois candidatos. Lula registra 47,2%, enquanto Flávio Bolsonaro tem 46,1%. Os índices são estatisticamente equivalentes, considerando a margem de erro do levantamento.

Entre os entrevistados, 3,2% afirmaram não rejeitar nenhum dos candidatos, enquanto 2,3% disseram rejeitar ambos. Outros 1,3% não souberam responder.

Em outro indicador, a taxa de eleitores que apontaram Lula como o único candidato em quem votariam subiu de 42% para 44% em três dias. Já a rejeição ao presidente, medida pela parcela dos entrevistados que dizem não votar nele “de jeito nenhum”, permaneceu em 46%.

Entre os eleitores de Flávio Bolsonaro, esse indicador passou de 44% para 45% no mesmo período.

Apesar do empate técnico nas intenções de voto, 51% dos entrevistados consideram Flávio Bolsonaro o candidato com maior probabilidade de vencer a eleição, enquanto 42% apontam Lula.

A pesquisa também investigou como os eleitores se sentem diante do cenário político nacional: 27,9% dos entrevistados disseram que estão do lado de Lula, enquanto 25,5% afirmam estar do lado de Flávio Bolsonaro. Outros 27,8% dizem estar divididos ou cansados do cenário político. Já 12,5% não consideram que o país esteja dividido, e 6,3% não souberam responder.

Na avaliação do governo, 47% desaprovam o trabalho do presidente, enquanto 46% o aprovam.



*Por Camily Oliveira