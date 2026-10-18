Atos pró-Lula se espalham por cidades da Europa e na Austrália

As manifestações em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ultrapassaram as fronteiras brasileiras neste domingo (18/10). Brasileiros que vivem no exterior organizaram atos em cidades como Paris, Lisboa, Londres, Berlim e Sydney, além de mobilizações em Colônia, na Alemanha, e Genebra, na Suíça.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram grupos reunidos nas ruas e em espaços públicos para demonstrar apoio ao petista, que disputa o segundo turno das eleições presidenciais contra Flávio Bolsonaro (PL), marcado para o próximo domingo 25 de outubro.

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Em Lisboa, capital portuguesa, brasileiros marcharam pelo centro da cidade. A mobilização contou com o apoio do cantor Alceu Valença. Em Londres, manifestantes se reuniram diante do Parlamento britânico para defender a reeleição de Lula. Na Alemanha, o ato de sábado (17/10) reuniu entre 300 e 500 pessoas em frente ao Portão de Brandemburgo, em Berlim, apesar do frio e da chuva.

Lisboa:

Managed to find myself in the middle of a pro-Lula ???????? rally in Lisbon ???????? today. Spotted: a “Make America Latin Again” sign. Hundreds marching, loud drumming, loads of signs of all kinds, & folks making L signs with hands. Stunned but unsurprised by this parade-like energy. https://t.co/7LLOm8N9WO October 18, 2026

Alceu Valcença en la manifestación por la reelección de Lula en Lisboa - Portugal. https://t.co/BfDJgqwmit — Nacho Lemus (@LemusteleSUR) October 18, 2026

Londres:

Parlamentar britânico discursou em Londres em apoio a Lula e mandou um recado ao Brasil! Vote13 #LulaPelaDemocracia https://t.co/z5WnDj0SpB — Bea pela Democracia (@BeaRousseff) October 18, 2026

We need your help to overcome the algorithm bias against the left in Brazil!! ????Comrades, please share the hashtag #LulaSeuExercitoTeEspera and #SocialistSunday. This picture is from London, demonstrations pro-Lula are taking place today all over Brazil and the world????! https://t.co/DHzLfxkeA3 — Marcus De Matos (@mvdematos) October 18, 2026

As manifestações também chegaram a outras cidades europeias. Em Paris, na França, apoiadores foram às ruas em uma mobilização registrada nas redes sociais. Há registros de atos ainda em Colônia, na Alemanha, e em Genebra, na Suíça.

Paris:

???????? PARIS TAMBÉM VAI ÀS RUAS POR LULA! Brasileiros que vivem na França se mobilizaram neste domingo (18), em Paris, em apoio à reeleição do presidente Lula e em defesa da democracia e da soberania brasileira. A manifestação faz parte de uma mobilização internacional que + https://t.co/LWHeQWK9xd — Cordilheira Cultural (@cordilheiracult) October 18, 2026

Colônia:

???????? COLÔNIA TAMBÉM VAI ÀS RUAS POR LULA! Brasileiros se mobilizaram em Colônia, na Alemanha, em uma manifestação de apoio à reeleição de Lula no segundo turno das eleições presidenciais. A mobilização acontece em um país onde Lula recebeu 71,9% dos votos válidos no primeiro + https://t.co/F9qs9emc0j — Cordilheira Cultural (@cordilheiracult) October 18, 2026

Genebra:

Do outro lado do mundo, Sydney, na Austrália, também entrou no roteiro das manifestações. Vídeos compartilhados no X mostram a mobilização de apoiadores na cidade.

Los parásitos estatales que Dilma mandó a estudiar gratis a Australia y nunca volvieron a aportar a su país, marcharon en Sydney a apoyar a Lula y defender la “democracia”. El zurdo es siempre y en todo lugar un hipócrita vendepatria. https://t.co/GgjxagoXcE — Milton Friedom5 ?? (@MiltonFriedom5) October 17, 2026

No sábado (17/10) se reuniram entre 300 e 500 pessoas em frente ao Portão de Brandemburgo, em Berlim, apesar do frio e da chuva.

Manifestação a favor do Lula e contra Flávio Bolsonaro na Alemanha. https://t.co/xwLIMO9AYh — Sérgio Santos (@ZAMENZA) October 18, 2026