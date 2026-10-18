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Atos pró-Lula se espalham por cidades da Europa e na Austrália

Brasileiros foram às ruas em Paris, Lisboa, Londres, Colônia e Sydney em mobilizações pela reeleição do presidente

Na imagem, atos pró Lula em Lisboa, Londres e Paris - (crédito: Reprodução/X @guihenrique_o)
Na imagem, atos pró Lula em Lisboa, Londres e Paris - (crédito: Reprodução/X @guihenrique_o)

As manifestações em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ultrapassaram as fronteiras brasileiras neste domingo (18/10). Brasileiros que vivem no exterior organizaram atos em cidades como Paris, Lisboa, Londres, Berlim e Sydney, além de mobilizações em Colônia, na Alemanha, e Genebra, na Suíça.

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Imagens publicadas nas redes sociais mostram grupos reunidos nas ruas e em espaços públicos para demonstrar apoio ao petista, que disputa o segundo turno das eleições presidenciais contra Flávio Bolsonaro (PL), marcado para o próximo domingo 25 de outubro.

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Em Lisboa, capital portuguesa, brasileiros marcharam pelo centro da cidade. A mobilização contou com o apoio do cantor Alceu Valença. Em Londres, manifestantes se reuniram diante do Parlamento britânico para defender a reeleição de Lula. Na Alemanha, o ato de sábado (17/10) reuniu entre 300 e 500 pessoas em frente ao Portão de Brandemburgo, em Berlim, apesar do frio e da chuva.

Lisboa:

 

Londres:

As manifestações também chegaram a outras cidades europeias. Em Paris, na França, apoiadores foram às ruas em uma mobilização registrada nas redes sociais. Há registros de atos ainda em Colônia, na Alemanha, e em Genebra, na Suíça.

Paris:

Colônia:

Genebra:

Do outro lado do mundo, Sydney, na Austrália, também entrou no roteiro das manifestações. Vídeos compartilhados no X mostram a mobilização de apoiadores na cidade.

No sábado (17/10) se reuniram entre 300 e 500 pessoas em frente ao Portão de Brandemburgo, em Berlim, apesar do frio e da chuva.

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 18/10/2026 18:35
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