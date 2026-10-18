Atos com artistas e estudantes reforçam campanha de Lula pelo país neste domingo

Caminhada rumo ao Congresso foi a segunda grande mobilização de estudantes realizada na Esplanada em menos de uma semana - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

A uma semana do segundo turno das eleições presidenciais, apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foram às ruas neste domingo (18/10) em uma série de manifestações pela reeleição do petista. Os atos, organizados em diferentes regiões do país, reuniram estudantes, artistas e movimentos sociais, com atividades concentradas nas capitais e em outras cidades brasileiras.

As mobilizações fazem parte de uma campanha que ganhou força após o primeiro turno, realizado em 4 de outubro, quando o senador Flávio Bolsonaro (PL) terminou a votação à frente de Lula. Desde então, grupos de apoiadores do presidente passaram a organizar manifestações pelas redes sociais, com participação expressiva de movimentos estudantis.



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Em Brasília, os manifestantes começaram a se concentrar em frente ao Museu Nacional da República, nas proximidades da Rodoviária do Plano Piloto e da Catedral Metropolitana. Por volta do meio-dia, o grupo iniciou uma caminhada em direção ao Congresso Nacional, mesmo sob o forte calor registrado na cidade.

Leia também: Confira as estratégias de Flávio Bolsonaro e Lula para o debate deste domingo

A mobilização ocorreu cinco dias após outra manifestação de apoiadores de Lula na Esplanada. Na última terça-feira (13/10), milhares de pessoas participaram de um ato convocado pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Universidade de Brasília (UnB), com apoio da União Nacional dos Estudantes (UNE).

Procurada pelo Correio, a Secretaria de Segurança Pública informou que não realiza estimativas de público dessas manifestações.

Rio de Janeiro

o Rio de Janeiro, o cantor e compositor Chico Buarque participou de uma manifestação organizada pela UNE, com apoio de partidos como PT e PDT. O público ocupou um quarteirão da avenida Presidente Vargas, nas proximidades da Igreja da Candelária, no centro da cidade.

Recebido com manifestações de apoio dos presentes, o músico discursou em defesa do presidente e das instituições democráticas.

“Estamos aqui contra a truculência e contra a subserviência. Viva os estudantes, viva a democracia e viva o presidente Lula”, afirmou.

Também na capital fluminense, uma segunda mobilização foi convocada para as 16h, em Copacabana, na zona sul. O encontro, organizado por iniciativa do cantor Caetano Veloso, foi anunciado como um “ato musical em defesa da democracia”.

Salvador

Em Salvador, a programação no Clube Espanhol reuniu apoiadores do petista e teve a participação de Gilberto Gil, Daniela Mercury e Kannalha, além de outros artistas.

Belo Horizonte

Na capital mineira, manifestantes ocuparam a Praça da Estação, no centro de Belo Horizonte, também a partir das 11h. Convocado pelas redes sociais, o encontro teve como objetivo fortalecer a candidatura de Lula e conquistar novos eleitores para a votação do próximo domingo (25/10).

São Paulo

Em São Paulo, a programação foi direcionada principalmente às regiões periféricas, com atividades previstas a partir das 15h. A convocação dos grupos petistas utilizou o lema “Botar pra virar! Domingo é nas periferias!”.

Porto Alegre

Já em Porto Alegre, as atividades começaram às 11h, com dois encontros simultâneos: a Mobilização 60+, na Praça da Redenção, e uma manifestação no Largo Zumbi dos Palmares. Às 14h, a Redenção recebeu o Ato Musical pela Democracia, com a presença de artistas locais.



Também foram anunciadas manifestações em cidades do Acre, Amapá, Pará, Tocantins, Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo.

Mobilização ganhou força após primeiro turno

Os atos deste domingo dão continuidade a uma série de manifestações organizadas desde 4 de outubro, quando Flávio Bolsonaro (PL) terminou o primeiro turno à frente de Lula. O resultado levou apoiadores do presidente a intensificarem as convocações pelas redes sociais, sobretudo por meio de grupos estudantis.

Uma das maiores mobilizações ocorreu em 11 de outubro, na avenida Paulista, com a participação do próprio presidente. Na ocasião, o público ocupou aproximadamente 12 quarteirões da via, distribuídos ao longo de boa parte de seus 2,8 quilômetros de extensão.

Desde então, os encontros se espalharam por diferentes estados, com o objetivo de ampliar a presença da campanha petista nas ruas antes da votação decisiva.

Apoiadores de Flávio Bolsonaro também realizam atos

Paralelamente às manifestações em defesa da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apoiadores do senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência, realizaram neste domingo (18/10) um ato na Avenida Paulista, na região central de São Paulo, para demonstrar apoio à sua candidatura. Batizada de “Bloquinho do 22”, a mobilização reuniu milhares de pessoas e contou com a presença do próprio candidato e de importantes lideranças políticas.

Entre os presentes estavam o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB); o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), um dos organizadores do ato; e o deputado estadual Lucas Pavanato (PL-SP). Também participaram os parlamentares Marcel van Hattem (Novo-RS), Deltan Dallagnol (Novo-PR) e André do Prado (PL-SP), além de outras lideranças políticas aliadas ao candidato.

Da esquerda para a direita, o candidato à Presidência da República, senador Flávio Bolsonaro; o prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes; o deputado federal reeleito Nikolas Ferreira; o deputado federal eleito Lucas Pavanato; e o governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas durante ato em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República reúne apoiadores na Avenida Paulista (foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A manifestação ocorre na reta final da campanha presidencial, a uma semana do segundo turno, marcado para o próximo domingo (25/10). Assim como os atos favoráveis a Lula, a mobilização na Paulista faz parte da estratégia dos dois campos políticos para ampliar a visibilidade de suas candidaturas, mobilizar apoiadores e conquistar votos antes da decisão nas urnas.

Veja algumas imagens dos atos em prol da reeleição do presidente:

1) Brasília (DF)

Ato em Brasília reuniu manifestantes sob forte calor em protesto organizado pelo DCE da UnB e pela UNE (foto: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

2) Brasília (DF)

Leandro Grass discursou em apoio à reeleição de Lula e convocou os jovens a manterem a mobilização até o segundo turno (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

3) Rio de Janeiro (RJ)

Mobilização na zona sul do Rio marcou o início das ações de rua (foto: Pablo Porciuncula/AFP)

4) Rio de Janeiro (RJ)

Encontro em Copacabana foi idealizado por Caetano Veloso como um ato cultural em defesa da democracia (foto: Pablo Porciuncula/AFP)

5) Rio de Janeiro (RJ)

Discurso de Chico Buarque na Candelária enfatizou a defesa da democracia e o apoio à reeleição do presidente Lula (foto: Cuca/União Nacional dos Estudantes (UNE))

6) São Paulo (SP)

Estratégia dos organizadores na capital paulista priorizou ações simultâneas em bairros periféricos a partir das 15h (foto: Reprodução/X)

7) Belo Horizonte (BH)

Manifestação na Praça da Estação reuniu apoiadores em ponto estratégico da região central de BH (foto: Reprodução/X)

8) Salvador (BA)

Evento em Salvador integrou a agenda de atos promovidos por apoiadores no último final de semana antes do voto (foto: Reprodução/X)

9) Salvador (BA)

Mobilização na capital baiana contou com a presença de nomes expressivos da música baiana, como Gilberto Gil (foto: Reprodução/X/Mídia Ninja )

10) Porto Alegre (RS)

Capital gaúcha teve programação dividida entre atos de militância sênior e apresentações de artistas locais na Redenção (foto: Reprodução/X)

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