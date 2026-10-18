Ato pró-Lula no Museu Nacional busca virar votos a uma semana do 2º turno

Apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúnem na manhã deste domingo (18/10), às 9h, no Museu Nacional, em Brasília. O ato foi convocado por diversas organizações de esquerda e movimentos populares para mobilizar a sociedade em torno da reeleição do petista no segundo turno, marcado para 25 de outubro, daqui a uma semana.

O Distrito Federal é um território difícil para Lula. No primeiro turno, Flávio Bolsonaro (PL) teve 51,31% dos votos na capital, contra 38,11% do atual presidente, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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Entre os apoiadores presentes, a defesa da democracia foi o argumento mais repetido. A técnica de enfermagem Islene Baliza Duarte, 47 anos, moradora da Ceilândia, contou que aproveitou uma corrida na região para permanecer no ato. "A gente não pode perder a democracia do nosso país", disse.





Para a estudante Ana Júlia Carvalho Rodrigues, 16, que vota pela primeira vez, a mobilização tem relação com direitos que, na avaliação dela, não estão garantidos para sempre. "A gente pode acordar sem direitos amanhã", afirmou. Ela diz ver no presidente uma trajetória parecida com a de sua família. "O Lula veio de baixo, como muitas pessoas são. Eu vejo o Lula no meu pai, no meu avô", declarou. A jovem defende que a luta pelo voto vale também para as futuras gerações.

A médica Arlete Sampaio, 76, presidente de honra do PT em Brasília, afirmou que a data, Dia do Médico, também seria marcada por uma atividade com profissionais da categoria. Para ela, o país não pode voltar ao período da pandemia nem ao de um presidente que, nas palavras dela, quis fazer um golpe militar. “O Brasil tem que continuar sendo um país soberano, tem que continuar sendo um país cada vez mais desenvolvido e só o Lula pode fazer isso”, disse.

O clima de mobilização contrasta com o marasmo do primeiro turno. A militância nas ruas e nas redes sociais tem atraído sobretudo o apoio de jovens e, segundo a leitura de organizadores e manifestantes, mudado intenções de voto. Os participantes do ato dizem lutar pela virada no DF.

A disputa nacional ganha um novo capítulo ainda hoje. No fim da noite, Lula e Flávio se enfrentam no debate da Band, em São Paulo, o primeiro confronto direto entre os dois, que faltaram aos debates do primeiro turno. Antes do encontro, o presidente deve se poupar, e não há previsão de participação dele em atos na capital paulista. Flávio deve participar, em cima de um carro de som, de uma mobilização na Avenida Paulista.