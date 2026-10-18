Debate entre Lula e Flávio na Band atrasará

Rodolfo Schneider, diretor de conteúdo do grupo Bandeirantes avisou sobre o atraso - (crédito: Reprodução/Band)

O debate entre o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) na Rede Bandeirantes na noite deste domingo (18/10) atrasará 15 minutos. A emissora se manifestou pouco antes das 20h, horário inicial do debate.

Rodolfo Schneider, diretor de conteúdo do grupo Bandeirantes, infirmou que o debate irá atrasar. "Por conta de atrasos dos candidatos Flavio Bolsonaro e Lula não seria possível começar dentro do horário estipulado, às 20h, por conta da logística. Ambos já se encontram em camarins separados, se preparando. E por isso o debate irá começar às 20h15".

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Já estão nos estúdios da Band, do lado de Flávio Bolsonaro o governador reeleito Tarcisio de Freitas, os senadores eleitos Guilherme Derrite e André do Prado, o deputado federal Nikolas Ferreira e Pablo Marçal. Do lado de Lula, estão o ex-ministro Fernando Haddad, o vice-presidente Geraldo Alckmin, Rui Costa, o senador Camilo Santana, a primeira-dama Janja da Silva e Rafael Fonteles, governador eleito do Piauí.

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