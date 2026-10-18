Lula rebate Flávio sobre votos de presos: 'quero até do seu pai'

"Eu quero que votem os 100%. Até o teu pai. Até o teu pai. Teu pai pode votar em mim", rebateu Lula - (crédito: Reprodução/TV Band)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) rebateu neste domingo (18/10) o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), seu adversário ao Palácio do Planalto, sobre ter recebido votos de pessoas que estão presas. Lula disse querer, inclusive, voto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso.

Durante debate promovido pela TV Band, Flávio afirmou que Lula teve a maioria dos votos de presidiários no primeiro turno, em 4 de outubro.

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"Eu quero que votem os 100%. Até o teu pai. Até o teu pai. Teu pai pode votar em mim. Ele estaria votando em um cara melhor, que ele te conhece. Ele sabe que eu sou melhor do que você, disse o atual presidente.

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"Nem em mim ele pode votar, porque ele foi vitima de perseguição", respondeu o senador. No Brasil, apenas presos provisórios e adolescentes infratores internados podem votar. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, e cumpre a pena em prisão domiciliar.

"Você teve voto de estuprador, de assaltante, de gente da pior espécie que tem dentro dos presídios. Você foi eleito por aclamação nos presídios. Você representa eles", acrescentou Flávio.