Flávio promete comprar e congelar dívidas por até um ano

"Para você que é pessoa física, vai ficar seis meses parada a sua dívida. Você não vai pagar boleto nenhum. E para você que é pessoa jurídica, esse prazo vai ser de um ano", disse Flávio - (crédito: Reprodução/TV Band)

O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) declarou neste domingo (18/10) que, caso eleito, vai comprar as dívidas dos brasileiros e congelar os pagamentos por seis meses, para pessoas físicas, e um ano, para empresas.

A fala ocorreu durante debate promovido pela TV Band, contra o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Durante o embate, Flávio criticou a eficácia do programa Desenrola, de negociação de dívidas, criado pelo governo Lula.

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"No meu governo, a gente vai comprar a sua dívida dos bancos. E o que vai acontecer com isso? Vai ser já por um valor muito menor. Quando eu começar a ser presidente da República, a taxa de juros vai começar já a cair de uma forma muito rápida", afirmou Flávio.

"Para você que é pessoa física, vai ficar seis meses parada a sua dívida. Você não vai pagar boleto nenhum. E para você que é pessoa jurídica, esse prazo vai ser de um ano", acrescentou. Segundo o candidato, parcelas de R$ 100 a R$ 200 podem chegar a R$ 10 ou R$ 20.