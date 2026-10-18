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Flávio promete comprar e congelar dívidas por até um ano

Após criticar o programa Desenrola, do atual governo, Flávio afirmou que as dívidas de pessoas físicas com bancos serão congeladas por seis meses, e as de empresas, por um ano

"Para você que é pessoa física, vai ficar seis meses parada a sua dívida. Você não vai pagar boleto nenhum. E para você que é pessoa jurídica, esse prazo vai ser de um ano", disse Flávio - (crédito: Reprodução/TV Band)

O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) declarou neste domingo (18/10) que, caso eleito, vai comprar as dívidas dos brasileiros e congelar os pagamentos por seis meses, para pessoas físicas, e um ano, para empresas.

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A fala ocorreu durante debate promovido pela TV Band, contra o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Durante o embate, Flávio criticou a eficácia do programa Desenrola, de negociação de dívidas, criado pelo governo Lula.

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"No meu governo, a gente vai comprar a sua dívida dos bancos. E o que vai acontecer com isso? Vai ser já por um valor muito menor. Quando eu começar a ser presidente da República, a taxa de juros vai começar já a cair de uma forma muito rápida", afirmou Flávio.

"Para você que é pessoa física, vai ficar seis meses parada a sua dívida. Você não vai pagar boleto nenhum. E para você que é pessoa jurídica, esse prazo vai ser de um ano", acrescentou. Segundo o candidato, parcelas de R$ 100 a R$ 200 podem chegar a R$ 10 ou R$ 20.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 18/10/2026 21:53
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