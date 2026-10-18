Lula e Flávio Bolsonaro trocam acusações sobre caso Vorcaro durante debate

O embate começou quando Flávio acusou o governo Lula de irregularidades e afirmou que o presidente perderia as eleições - (crédito: Reprodução)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência, trocaram acusações de corrupção durante o debate da Rede Bandeirantes, neste domingo (18/10). No confronto direto, Lula cobrou explicações sobre os R$ 134 milhões que atribuiu ao adversário e associou ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Flávio, por sua vez, acusou o presidente de ter discutido em uma reunião reservada com integrantes do governo formas de ajudar o empresário.

O embate começou quando Flávio acusou o governo Lula de irregularidades e afirmou que o presidente perderia as eleições. Lula respondeu que não considera o resultado definido e, em seguida, fez referência à imunidade parlamentar do senador.

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“Você se prepare que você vai perder imunidade e você vai ter problema, porque a sua vida tem muito inquérito que agora vai andar”, declarou o presidente, ao afirmar que investigações envolvendo o adversário avançariam.

Na sequência, Lula questionou Flávio sobre os R$ 134 milhões que relatou a Vorcaro. O presidente cobrou explicações sobre o destino do dinheiro e perguntou se os recursos teriam sido usados para ajudar Eduardo Bolsonaro, irmão do senador.

Flávio acusa Lula de corrupção

Flávio rebateu as acusações e chamou Lula de corrupto. Durante a discussão, o senador também mencionou um áudio que, segundo ele, indicaria o repasse de R$ 30 milhões ao Instituto Lula por fora, classificando o suposto pagamento como ilegal.

O candidato do PL voltou a questionar o presidente sobre uma reunião reservada com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central. Segundo Flávio, o encontro teria envolvido uma promessa de ajuda a Vorcaro, com a orientação de que o empresário não vendesse o banco antes de uma mudança na presidência do Banco Central. “Quem deve explicações é você. Você deve explicações à nação brasileira”, afirmou o senador, ao cobrar esclarecimentos sobre o que teria sido discutido no encontro.

Lula negou a versão apresentada pelo adversário e respondeu com uma referência à situação de Vorcaro, que, segundo o presidente, teria se tornado banqueiro durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) e acabou preso na atual gestão. “O Vorcaro foi banqueiro no governo Bolsonaro e vai ser feito prisioneiro no meu governo”, declarou Lula.