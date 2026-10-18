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Eleições 2026

Lula e Flávio Bolsonaro trocam acusações sobre caso Vorcaro durante debate

Presidente questionou destino de valores que atribuiu ao senador, que acusou Lula de ter feito reunião reservada para discutir situação do Banco Master

O embate começou quando Flávio acusou o governo Lula de irregularidades e afirmou que o presidente perderia as eleições - (crédito: Reprodução)
O embate começou quando Flávio acusou o governo Lula de irregularidades e afirmou que o presidente perderia as eleições - (crédito: Reprodução)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência, trocaram acusações de corrupção durante o debate da Rede Bandeirantes, neste domingo (18/10). No confronto direto, Lula cobrou explicações sobre os R$ 134 milhões que atribuiu ao adversário e associou ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Flávio, por sua vez, acusou o presidente de ter discutido em uma reunião reservada com integrantes do governo formas de ajudar o empresário.

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O embate começou quando Flávio acusou o governo Lula de irregularidades e afirmou que o presidente perderia as eleições. Lula respondeu que não considera o resultado definido e, em seguida, fez referência à imunidade parlamentar do senador.

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“Você se prepare que você vai perder imunidade e você vai ter problema, porque a sua vida tem muito inquérito que agora vai andar”, declarou o presidente, ao afirmar que investigações envolvendo o adversário avançariam.

Na sequência, Lula questionou Flávio sobre os R$ 134 milhões que relatou a Vorcaro. O presidente cobrou explicações sobre o destino do dinheiro e perguntou se os recursos teriam sido usados para ajudar Eduardo Bolsonaro, irmão do senador.

Flávio acusa Lula de corrupção

Flávio rebateu as acusações e chamou Lula de corrupto. Durante a discussão, o senador também mencionou um áudio que, segundo ele, indicaria o repasse de R$ 30 milhões ao Instituto Lula por fora, classificando o suposto pagamento como ilegal.

O candidato do PL voltou a questionar o presidente sobre uma reunião reservada com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central. Segundo Flávio, o encontro teria envolvido uma promessa de ajuda a Vorcaro, com a orientação de que o empresário não vendesse o banco antes de uma mudança na presidência do Banco Central. “Quem deve explicações é você. Você deve explicações à nação brasileira”, afirmou o senador, ao cobrar esclarecimentos sobre o que teria sido discutido no encontro.

Lula negou a versão apresentada pelo adversário e respondeu com uma referência à situação de Vorcaro, que, segundo o presidente, teria se tornado banqueiro durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) e acabou preso na atual gestão. “O Vorcaro foi banqueiro no governo Bolsonaro e vai ser feito prisioneiro no meu governo”, declarou Lula.

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Fernanda Strickland

Repórter

Jornalista de economia no Correio Braziliense desde 2020. Finalista do Prêmio CNT de Jornalismo (2024 e 2025) e vencedora do Prêmio ABF Destaque Franchising 2025, conta histórias que aproximam o leitor da economia do país.

Por Fernanda Strickland
postado em 18/10/2026 21:50
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