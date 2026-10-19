Lula volta a Porto Alegre para ato de campanha após debate do 2º turno

O presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, vai a Porto Alegre nesta segunda-feira (19/10) para participar de uma caminhada política com aliados, um dia após sua participação no debate eleitoral da Band, em São Paulo, para o segundo turno das eleições contra o presidenciável do PL, Flávio Bolsonaro.
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Embora o partido de Flávio tenha eleito o então deputado federal Zucco para governar o Rio Grande do Sul, os eleitores da capital gaúcha deram a Lula a maioria dos votos no primeiro turno do pleito.
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No ato desta segunda, previsto para as 17h, em Porto Alegre, Lula estará ao lado de aliados, como seu ex-ministro Paulo Pimenta (PT-RS) e as ex-deputadas Manuela D’Ávila (PSol) e Juliana Brizola (PDT), candidatas derrotadas ao Senado e ao governo gaúcho, respectivamente.
Abertura do sigilo
Ainda em São Paulo, na manhã desta segunda-feira, Lula usou suas redes sociais para atacar seu adversário nas eleições. O petista repetiu parte da estratégia adotada no duelo de domingo (18) ao reafirmar o “desafio” para que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro abra seus sigilos bancário e telefônico.
“Vamos fazer a avaliação patrimonial de cada um de nós para saber quem roubou neste país”, provocou Lula, acrescentando que, se necessário, está disposto a “provar” quem é “corrupto”. Também no Instagram, na manhã desta segunda-feira, Lula convocou a militância para participar da caminhada em Porto Alegre.