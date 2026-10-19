Redes reagem à provocação de Nikolas a Haddad e Tebet

Nikolas Ferreira ironiza Fernando Haddad nos bastidores do debate presidencial da Band, em momento capturado e compartilhado pelo deputado. - (crédito: Redes sociais)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ironizou o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) e a ex-ministra Simone Tebet (PSB). O encontro ocorreu nas dependências da emissora Band, após o debate presidencial realizado no domingo (18/10).

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Ao cruzar com os dois políticos, o parlamentar afirmou que ambos estavam desempregados depois das derrotas nas eleições de 2026 em São Paulo.

???? Nikolas Ferreira ironiza Fernando Haddad e Simone Tebet nos bastidores do debate presidencial da Band: “Tá desempregado. Os dois aqui desempregados.” https://t.co/jGEbhCTqIX — République (@republiqueBRA) October 19, 2026





"Tá desempregado, hein? Tá desempregado os 2 aqui, desempregado. Os 2 desempregados. Desempregado, cadê a outra desempregada?", disse Nikolas em tom de provocação. Haddad e Tebet não responderam.

O momento foi compartilhado pelo próprio parlamentar nas redes sociais. “Vim só pela resenha”, escreveu na legenda.

O episódio dividiu opiniões e motivou comentários críticos à conduta do deputado federal nos bastidores. "100 lacradas e zero projetos aprovados, essa é a direita brasileira", escreveu um perfil.

"Com toda minha discordância ao Haddad, mas não dá pra simpatizar com essa figura asquerosa do Nikolas. Haddad é um professor universitário. Nikolas não tem tem metade da capacidade dele. Sem contar que é totalmente incoveniente ficar desrespeitando o outro nos bastidores", disse outro.

"Parabéns Nikolas, num vídeo onde tem o Haddad você conseguiu ser a pessoa que mais me despertou desprezo", respondeu mais um.

Outros internautas publicaram manifestações favoráveis à abordagem feita pelo parlamentar. "Que resenha cara , Nikolas o terror da petralhada", escreveu um apoiador.

"Eu não sei você, mas eu ri demais. O cara não serve para nada", disse outro. “Esse moleque é demais! Eu só queria estar lá para rir ao vivo”, escreveu mais um.

Fernando Haddad é professor concursado do Departamento de Ciência Política da USP, que ocupa desde 1997. O petista integrou o governo Lula como ministro da Fazenda e disputou o governo paulista em 2026. Tarcísio de Freitas (Republicanos) derrotou Haddad no primeiro turno e garantiu a reeleição com 62,65% dos votos válidos.

Simone Tebet comandou o Ministério do Planejamento e Orçamento durante a gestão Lula e disputou vaga no Senado por São Paulo. A ex-ministra obteve 19,23% dos votos, finalizou na terceira posição e não se elegeu.

