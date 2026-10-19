Milei publica montagem para ironizar Lula após debate com Flávio

A publicação faz referência a um dos momentos do debate presidencial, quando Lula questionou a proximidade de Flávio Bolsonaro com Milei e perguntou se o senador pretende adotar o modelo econômico argentino caso seja eleito presidente - (crédito: AFP)

O presidente da Argentina, Javier Milei, publicou nesta segunda-feira (19/10) uma montagem nas redes sociais para ironizar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após o debate entre o petista e o senador Flávio Bolsonaro (PL), realizado na noite de domingo (18/10), na TV Band.

Na montagem, Lula aparece apontando para Flávio Bolsonaro e dizendo “amigo do Milei”, enquanto o senador e o presidente argentino são retratados em um ambiente ensolarado. Em contraste, aliados políticos de Lula, como Nicolás Maduro, Daniel Ortega e figuras que parecem representar Cristina Kirchner, Gustavo Petro e Claudia Sheinbaum, aparecem em meio a escombros, em um cenário cinza. Na legenda, Milei escreveu: “A esquerda chora... A noite está chegando...”.

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A publicação faz referência a um dos momentos do debate presidencial, quando Lula questionou a proximidade de Flávio Bolsonaro com Milei e perguntou se o senador pretende adotar o modelo econômico argentino caso seja eleito presidente. “Já que você é amigo do Milei, você tem acompanhado como é que está a Argentina, você continua dizendo que o seu modelo é o modelo do Milei?”, perguntou o presidente brasileiro. Durante a discussão, Lula também citou indicadores de pobreza e desemprego na Argentina para criticar a situação econômica do país vizinho.

Flávio Bolsonaro, por sua vez, criticou a relação de Lula com líderes como Daniel Ortega e Nicolás Maduro. O senador também mencionou o envio de um representante do governo brasileiro à posse do presidente do Irã. “E o seu amigo, que é o Ortega, da Nicarágua, um ditador, o Maduro, que está preso. Esses são seus amigos”, afirmou Flávio durante o debate. Em seguida, acusou o presidente brasileiro de prejudicar a imagem internacional do Brasil por causa de sua política externa.

Milei já havia manifestado apoio público a Flávio Bolsonaro e parabenizado o senador pelo resultado do primeiro turno. Em julho, o presidente argentino participou da convenção nacional do PL que oficializou a candidatura do parlamentar. Na ocasião, fez críticas a Lula e ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, a quem se referiu com termos ofensivos. A nova publicação reforça o alinhamento político de Milei com o grupo bolsonarista e suas críticas ao governo brasileiro.