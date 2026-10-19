TSE registra mudanças em 554 seções eleitorais para o segundo turno

O sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrou, nesta segunda-feira (19/10), alterações nos locais de votação de 554 seções eleitorais para o segundo turno das eleições. Segundo a Justiça Eleitoral, os números ainda estão sendo atualizados à medida que as zonas eleitorais concluem os registros e os ajustes necessários nos sistemas.

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De acordo com o TSE, as mudanças ocorreram por diferentes motivos, como reformas de última hora, melhorias de acessibilidade em prédios públicos e os impactos de fortes chuvas. Em alguns casos, os danos provocados pelas condições climáticas exigiram a transferência preventiva das seções para instalações próximas e mais seguras.

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Os eleitores podem consultar os dados sobre as seções eleitorais que tiveram os locais de votação alterados entre o primeiro e o segundo turno no portal do Tribunal Superior Eleitoral, na página de Estatísticas Eleitorais. Para acessar as informações, é necessário selecionar a opção “Eleitorado da eleição” e, em seguida, “Capilaridade”, disponível no menu lateral esquerdo.

Na página, o usuário deve localizar a seção “Seções Eleitorais Alteradas no Segundo Turno”. A pesquisa pode ser filtrada por ano da eleição, país, região, unidade da Federação, município, zona eleitoral e local de votação.

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No próximo domingo (25), mais de 158 milhões de brasileiros devem comparecer às urnas para votar no segundo turno das eleições para presidente da República. Em seis estados e no Distrito Federal, os eleitores também escolherão os governadores.