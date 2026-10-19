TSE registra mudanças em 554 seções eleitorais para o segundo turno

O sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrou, nesta segunda-feira (19/10), alterações nos locais de votação de 554 seções eleitorais para o segundo turno das eleições. Segundo a Justiça Eleitoral, os números ainda estão sendo atualizados à medida que as zonas eleitorais concluem os registros e os ajustes necessários nos sistemas.
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De acordo com o TSE, as mudanças ocorreram por diferentes motivos, como reformas de última hora, melhorias de acessibilidade em prédios públicos e os impactos de fortes chuvas. Em alguns casos, os danos provocados pelas condições climáticas exigiram a transferência preventiva das seções para instalações próximas e mais seguras.
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Os eleitores podem consultar os dados sobre as seções eleitorais que tiveram os locais de votação alterados entre o primeiro e o segundo turno no portal do Tribunal Superior Eleitoral, na página de Estatísticas Eleitorais. Para acessar as informações, é necessário selecionar a opção “Eleitorado da eleição” e, em seguida, “Capilaridade”, disponível no menu lateral esquerdo.
Na página, o usuário deve localizar a seção “Seções Eleitorais Alteradas no Segundo Turno”. A pesquisa pode ser filtrada por ano da eleição, país, região, unidade da Federação, município, zona eleitoral e local de votação.
No próximo domingo (25), mais de 158 milhões de brasileiros devem comparecer às urnas para votar no segundo turno das eleições para presidente da República. Em seis estados e no Distrito Federal, os eleitores também escolherão os governadores.
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