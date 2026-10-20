Eleitores não podem ser presos a partir desta terça; entenda as ressalvas

A proteção prevista no Código Eleitoral também vale para candidatas e candidatos que disputam o segundo turno - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Faltam apenas 5 dias para o segundo turno das eleições e a partir desta terça-feira (20/10), eleitores não podem ser presos. Pórem, há excessões em três situações, sendo elas previstas em lei: flagrante delito, sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou desrespeito a salvo-conduto expedido pela Justiça Eleitoral.

A restrição segue até 48 horas após o encerramento da votação, que ocorre neste domingo (25). A medida está prevista no artigo 236 do Código Eleitoral e tem como objetivo evitar que prisões ou detenções impeçam os eleitores de participar do pleito.

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Caso uma pessoa seja presa durante esse período, ela deverá ser apresentada imediatamente ao juiz competente. Se a autoridade judicial considerar a prisão ilegal, deverá determinar a soltura do detido e responsabilizar quem realizou a prisão. A mesma regra também foi aplicada no primeiro turno das eleições, realizado em 4 de outubro.

A proteção prevista no Código Eleitoral também vale para candidatas e candidatos que disputam o segundo turno. Desde 10 de outubro, 15 dias antes da votação, eles não podem ser presos ou detidos, salvo em caso de flagrante delito, conforme estabelece o artigo 236, § 1º, do Código Eleitoral. A garantia também se estende a mesárias, mesários e fiscais de partido.

*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia