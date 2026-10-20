InícioPolítica
ELEIÇÕES 2026

Eleitores não podem ser presos a partir desta terça; entenda as ressalvas

Regra vale até 48 horas após o fim da votação, marcada para domingo (25/10), e prevê exceções em casos específicos

A proteção prevista no Código Eleitoral também vale para candidatas e candidatos que disputam o segundo turno - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
A proteção prevista no Código Eleitoral também vale para candidatas e candidatos que disputam o segundo turno - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Faltam apenas 5 dias para o segundo turno das eleições e a partir desta terça-feira (20/10), eleitores não podem ser presos. Pórem, há excessões em três situações, sendo elas previstas em lei: flagrante delito, sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou desrespeito a salvo-conduto expedido pela Justiça Eleitoral.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A restrição segue até 48 horas após o encerramento da votação, que ocorre neste domingo (25). A medida está prevista no artigo 236 do Código Eleitoral e tem como objetivo evitar que prisões ou detenções impeçam os eleitores de participar do pleito.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Caso uma pessoa seja presa durante esse período, ela deverá ser apresentada imediatamente ao juiz competente. Se a autoridade judicial considerar a prisão ilegal, deverá determinar a soltura do detido e responsabilizar quem realizou a prisão. A mesma regra também foi aplicada no primeiro turno das eleições, realizado em 4 de outubro.

A proteção prevista no Código Eleitoral também vale para candidatas e candidatos que disputam o segundo turno. Desde 10 de outubro, 15 dias antes da votação, eles não podem ser presos ou detidos, salvo em caso de flagrante delito, conforme estabelece o artigo 236, § 1º, do Código Eleitoral. A garantia também se estende a mesárias, mesários e fiscais de partido. 

*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Anna Júlia Castro*

Estagiário

Estudante de jornalismo na UDF e de audiovisual no IFB, com passagem pelo Ministério da Defesa. É estagiária no CB Online, onde escreve sobre assuntos diversos

Por Anna Júlia Castro*
postado em 20/10/2026 10:04
x