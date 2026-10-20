Real Time Big Data: Flávio tem 52% dos votos válidos e Lula 48%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores, entre os dias 15 a 19 de outubro de 2026 - (crédito: NELSON ALMEIDA / AFP)

A pesquisa eleitoral Real Time Big Data, divulgada nesta terça-feira (20/10), mostra um empate técnico dentro da margem de erro entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Nos votos válidos, desconsiderando brancos e nulos, Flávio alcança 52% das intenções de voto, e Lula soma 48% da preferência. A diferença de poucos pontos percentuais representa um empate técnico no limite da margem de erro do levantamento.

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Na modalidade estimulada, em que os entrevistados recebem uma lista com os nomes dos candidatos, Flávio Bolsonaro alcança 48% das intenções de voto, contra 45% de Lula. A diferença de pontos percentuais também configura empate técnico, considerando a margem de erro da pesquisa.

Os votos brancos e nulos representam 5% das respostas, enquanto 2% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder.

A pesquisa também mediu em quem os entrevistados não votariam neste segundo turno. 35% dos entrevistados afirmam que não votariam em Lula, já o candidato do PL é rejeitado por 33% dos eleitores; outros 28% afirmam que não votariam em nenhum dos dois.

O levantamento também mediu a intenção e certeza de voto; entre os entrevistados 93% dizem que já decidiram em quem votar, enquanto 7% afirmam que ainda não definiram o voto.

Entre os eleitores de Flávio, 94% afirmam que não mudariam de candidato de jeito nenhum; 4% dizem que dificilmente mudariam, e 2% admitem que poderiam votar em Lula. Entre os eleitores de Lula, 90% afirmam que não mudariam de jeito nenhum; 7% dificilmente mudariam, e 3% poderiam votar em Flávio.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores, entre os dias 15 a 19 de outubro de 2026, por meio de entrevista por telefone. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo BR-02952/2026.