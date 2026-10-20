O alerta na campanha de Lula após retomada de "fôlego" de Flávio nas pesquisas

Sondagem divulgada nesta terça-feira (20/10) mostra Flávio com três pontos percentuais de vantagem sobre Lula - (crédito: Ricardo Stuckert/PR-Minervino Júnior/CB-Montagem: Gemini)

O avanço do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas pesquisas de intenção de voto nesta última semana que antecede o segundo turno acendeu um sinal amarelo na campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Embora interlocutores do petista tenham minimizado, inicialmente, os números divulgados pelo PoderData, um novo levantamento do instituto Paraná Pesquisas, conhecido como Paraná Pesquisas/Big Data, ampliou a preocupação entre integrantes do QG governista às vésperas do pleito.

Segundo relatos feitos ao Correio por membros da campanha do líder-mor do PT, o levantamento divulgado ontem (19/10), que apontou uma ampliação de dois para quatro pontos percentuais na vantagem de Flávio sobre Lula, não foi suficiente para provocar mudanças na avaliação da equipe petista. Isso porque pesquisas internas encomendadas pela campanha indicaram um cenário de empate entre os presidenciáveis nos últimos dois dias.

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O cenário, porém, começou a mudar após a divulgação de uma nova sondagem nesta terça-feira (20), que mostrou o primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com três pontos percentuais de vantagem sobre o atual chefe do Executivo. A sequência de levantamentos favoráveis ao adversário passou a ser observada com maior cautela por auxiliares de Lula, sobretudo diante da proximidade da votação, marcada para domingo (25).

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Nas coxias, integrantes da campanha governista ponderam que ainda é cedo para concluir que Flávio consolidou uma vantagem sobre o presidente. A avaliação é de que os números das pesquisas internas, até então mais favoráveis a Lula, precisam ser confrontados com os resultados dos institutos que vêm apontando crescimento do candidato do PL.