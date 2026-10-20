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Flávio promete retomar benefício bilionário extinto após irregularidades

Presidenciável anunciou nesta terça (20/10) a volta do Perse, se eleito. Programa para o setor de eventos foi extinto pelo governo Lula, custou R$ 50 bilhões e foi investigado por irregularidades

Senador promete
Senador promete "tesouraço" nas contas públicas, mas também anuncia medidas com alto custo, como o congelamento de dívidas e a retomada de benefícios fiscais - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) anunciou, nesta terça-feira (20/10), que vai retomar o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) caso seja eleito. A iniciativa concedeu bilhões em benefícios tributários para empresários, mas foi  extinta após investigação da Receita Federal que apontou irregularidades.

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“Você  sabia que o  maior  programa de incentivo aos artistas e eventos foi criado em 2021? E você sabe quem fez? Ele mesmo, o Jair (Bolsonaro). Eu vou restabelecer o Perse para todos os setores de eventos culturais, shows e turismo, que hoje estão sufocados e endividados pela  crise que esse governo colocou o país inteiro” anunciou Flávio em vídeo nas redes sociais.

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O anúncio ocorreu logo antes de um encontro de Flávio com cantores e empresários da música sertaneja, diretamente beneficiados pela isenção. Artistas como Gusttavo Lima, Eduardo Costa, Rodolffo e César Menotti comemoraram a declaração do senador.

Programa controverso

O Perse foi criado em 2021 como forma de recuperar o impacto da pandemia no setor de eventos, um dos mais afetados pelas medidas de isolamento social. Empresas como casas de shows, salas de cinema, hotéis e dezenas de outras ligadas a eventos e atividades culturais receberam isenção de impostos federais.

Ao assumir, o governo Lula criticou o alto impacto fiscal do programa e sua efetividade, e decidiu extingui-lo, mas enfrentou forte resistência no Congresso. Após negociações, em 2024, foi criado um limite de R$ 15 bilhões em renúncia fiscal para o programa, com número reduzido de atividades beneficiadas, que foi atingido em 2025. 

Ao todo, a Receita estima um impacto total de R$ 50 bilhões no orçamento público entre 2021 e 2025, com o Perse. Flávio, em seu programa de governo, promete um “tesouraço” de R$ 250 bilhões nas contas do governo caso eleito, mas também defende medidas que aumentam o gasto, como a volta do Perse e o congelamento de dívidas.

Além do impacto fiscal, o Perse também foi alvo de investigações por irregularidades. Em 2024, a Receita notificou mais de 2 mil empresas beneficiárias que receberam a isenção indevidamente. Em outra frente, no mesmo ano, uma operação da Polícia Federal (PF) sobre lavagem de dinheiro teve como alvo uma empresa que usou o Perse pra lavar dinheiro do PCC.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 20/10/2026 15:18
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