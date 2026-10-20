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"Saidinha": mecanismo criticado por Flávio foi criado por avô de aliado

João Figueiredo, que instituiu a lei, foi o último presidente da ditadura militar e comandou o país entre 1979 e 1985

Flávio Bolsonaro critica a saidinha, benefício criado em 1984, durante o governo de João Figueiredo, avô de Paulo Figueiredo, aliado do bolsonarismo - (crédito: Reprodução/ Redes sociais )
Flávio Bolsonaro critica a saidinha, benefício criado em 1984, durante o governo de João Figueiredo, avô de Paulo Figueiredo, aliado do bolsonarismo - (crédito: Reprodução/ Redes sociais )

Uma das medidas mais criticadas pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República, foi instituída durante o governo do avô de um de seus aliados políticos. A chamada “saidinha”, benefício concedido a determinados presos do regime semiaberto, foi criada pela Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), sancionada em julho de 1984 pelo então presidente João Figueiredo, avô do influenciador bolsonarista Paulo Figueiredo, que vive nos Estados Unidos.

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O mecanismo surgiu ainda durante a ditadura militar, período frequentemente exaltado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e por integrantes de seu grupo político. A legislação estabeleceu regras para o cumprimento das penas e instituiu a saída temporária como instrumento de reintegração social, permitindo que detentos que cumprissem determinados requisitos deixassem os presídios por períodos específicos, mediante autorização judicial.

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A contradição ganha contornos políticos pela proximidade de Paulo Figueiredo com o bolsonarismo. Autoexilado nos Estados Unidos, o influenciador atuou junto à direita norte-americana em defesa de medidas de pressão contra o Brasil, incluindo as tarifas comerciais impostas pelo presidente Donald Trump. Figueiredo também se tornou um dos principais interlocutores do grupo político ligado à família Bolsonaro em Washington.

Apesar da origem do benefício, Flávio incorporou o combate às saídas temporárias ao discurso de endurecimento penal. Em 2024, o Congresso Nacional aprovou mudanças na Lei de Execução Penal que restringiram a concessão das chamadas “saidinhas”, especialmente para visitas familiares e atividades de convívio social. A legislação passou a preservar a possibilidade de saída para frequência a cursos, observados os requisitos legais.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 20/10/2026 13:49
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