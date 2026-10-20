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Eleições 2026

Flávio promete devolver parte de contas via Pix, mas não detalha

"Vira Pix" será operado pela Caixa Econômica, e devolverá parte dos gastos com contas e prestações. Medida não está no programa apresentado ao TSE

Flávio promete corte de gastos, mas anuncia medidas com grande impacto no orçamento, como o
Flávio promete corte de gastos, mas anuncia medidas com grande impacto no orçamento, como o "Vira Pix" e o congelamento de dívidas - (crédito: NELSON ALMEIDA / AFP)

O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) promete devolver parte dos gastos da população com boletos e prestações com o programa “Vira Pix”, caso eleito. Sua campanha não detalhou a medida, porém, e não incluiu a proposta no plano de governo apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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O programa foi anunciado nesta terça-feira (20/10) nas redes da ex-presidente da Caixa Econômica Federal Daniella Marques, coordenadora do plano econômico de Flávio. Antes disso, foi apresentado em propagandas eleitorais na televisão.

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“Flávio vai criar, junto com a Caixa, um plano de recompensa para todo mundo no Brasil. É o ‘Vira Pix’. Conta de luz, prestação, taxa, tudo o que você pagar, uma parte volta para o seu bolso. Vai virar Pix para você”, diz a postagem.

A menção à proposta ocorre a cinco dias do segundo turno das eleições. Apesar da promessa, a campanha do presidenciável não detalhou como será calculado o valor devolvido, nem apresentou estimativa de custo aos cofres públicos  e fontes de financiamento.

Ajuste fiscal

Flávio fez uma série de anúncios nos últimos dias de medidas que beneficiam a população, mas que podem ter grande impacto no orçamento. Também hoje, o senador falou em retomar o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), que teve impacto estimado em R$ 50 bilhões entre 2021 e 2025.

Programas como o congelamento de dívidas por até um ano também seguem sem detalhamento.  Por outro lado, Flávio promete um “tesouraço” de R$ 250 bilhões nas contas públicas.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 20/10/2026 16:15 / atualizado em 20/10/2026 16:18
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