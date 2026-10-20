Campanha de Lula defende checagem de fatos em tempo real em debate

Equipe de campanha está em conversas com a TV Globo para discutir a adoção do mecanismo no próximo encontro entre os candidatos. - (crédito: NELSON ALMEIDA / AFP)

O senador Camilo Santana (PT-CE), coordenador da campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta terça-feira (20) que considera fundamental a checagem de fatos em tempo real durante os debates presidenciais.

Segundo ele, a equipe de campanha está em conversas com a TV Globo para discutir a adoção do mecanismo no próximo encontro entre os candidatos. A declaração foi dada durante uma coletiva de imprensa, dois dias após o primeiro debate entre Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL), transmitido pela Band.

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Camilo criticou a atuação de Flávio no debate do último domingo (18) e afirmou que o senador não respondeu às perguntas e apresentou informações falsas ao público. “A nossa equipe está conversando [com a TV Globo]. Nós queremos isso. É fundamental que haja checagem de fatos. No último debate, além de ele não ter respondido às perguntas, ele (Flavio Bolsonaro) só mentiu para o povo brasileiro”, declarou. Após o encontro, apoiadores de Lula passaram a defender nas redes sociais a verificação das declarações dos candidatos em tempo real.

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Durante a coletiva, a campanha petista criticou a posição de Flávio sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1, aprovada no Senado. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, afirmou que o senador do PL não demonstrou compromisso com a medida durante o confronto. “Ele titubeou, enrolou, mas não demonstrou compromisso com a medida”, disse.

Camilo Santana também afirmou que Flávio poderá revogar a PEC caso seja eleito presidente. Segundo o senador, a proposta poderia ser substituída por um modelo que prevê o pagamento por hora trabalhada, defendido pela bancada do PL no Congresso Nacional.

Camilo também comentou a possibilidade de quebra do sigilo do cartão corporativo da Presidência da República e afirmou que não vê problemas na divulgação das informações. Nesta terça-feira, Lula apresentou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um pedido para que sejam quebrados os sigilos bancário, telefônico e fiscal dele, da primeira-dama Rosângela da Silva, conhecida como Janja, e de seus filhos, desde que Flávio Bolsonaro também aceite submeter os próprios dados à mesma medida.

O senador ainda falou sobre o anúncio feito por Lula durante um ato político em Petrolina (PE), nesta terça-feira, de que o governo enviará ao Congresso Nacional, na quarta-feira (21), uma Proposta de Emenda à Constituição para garantir passe livre no transporte coletivo aos fins de semana. De acordo com Camilo, o governo não pretende solicitar urgência na tramitação do texto. A expectativa, segundo ele, é que a proposta seja discutida nos últimos meses deste ano.