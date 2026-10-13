Lula confirma ida a debate no domingo; Flávio nega participação

Lula confirmou presença no debate da TV Band no domingo (18), enquanto Flávio Bolsonaro descartou participar do encontro - (crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil/Jefferson Rudy/Agência Senado)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou, nesta terça-feira (13/10), que participará do debate promovido pela TV Band no domingo (18). A informação foi confirmada pelo ex-ministro da Educação, Camilo Santana, que integra a coordenação da campanha petista.

O adversário, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), por sua vez, decidiu não comparecer. Ele comentou o tema durante anúncio feito por 17 diretórios do MDB, que decidiram apoiar o senador no segundo turno.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“No domingo, ele (Lula) vai ao debate da Band. Já confirmou a sua participação no debate da Band, que vai ocorrer”, comentou Camilo durante coletiva de imprensa no QG de campanha do presidente, no Lago Sul.

Questionado sobre a ausência do adversário, Camilo criticou a decisão. “O importante é que o presidente vai. E ele desafia, quer saber por que é que o candidato adversário não quer debater sobre o futuro do Brasil. Vai ser tête-à-tête, e a gente espera que ele possa ir, para confrontar as ideias e ver a diferença dos projetos que estão a ser colocados para o povo brasileiro”, respondeu o ex-ministro.

Flávio não vai

Durante o evento em São Paulo, o senador foi questionado sobre a participação no debate, mas negou.

“Não vou. Não está previsto ir nesse debate, no domingo. Estamos analisando. Quem vai dar a palavra final vai ser a equipe técnica, sobre ir no último debate”, disse o presidenciável, citando o embate marcado pela TV Globo no dia 23 de outubro, dois dias antes da votação.

À frente no primeiro turno e nas principais pesquisas, a campanha de Flávio analisa com cuidado a participação em debates. Os dois principais adversários não participaram no primeiro turno. Lula, por sua vez, após a derrota inicial, mudou de posição e decidiu participar dos embates.