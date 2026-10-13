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Lula confirma ida a debate no domingo; Flávio nega participação

Debate será o primeiro do segundo turno, realizado pela TV Band. Segundo Flávio, sua campanha ainda estuda a participação em um segundo evento, antes do dia 25 de outubro

Lula confirmou presença no debate da TV Band no domingo (18), enquanto Flávio Bolsonaro descartou participar do encontro - (crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil/Jefferson Rudy/Agência Senado)
Lula confirmou presença no debate da TV Band no domingo (18), enquanto Flávio Bolsonaro descartou participar do encontro - (crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil/Jefferson Rudy/Agência Senado)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou, nesta terça-feira (13/10), que participará do debate promovido pela TV Band no domingo (18). A informação foi confirmada pelo ex-ministro da Educação, Camilo Santana, que integra a coordenação da campanha petista.

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O adversário, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), por sua vez, decidiu não comparecer. Ele comentou o tema durante anúncio feito por 17 diretórios do MDB, que decidiram apoiar o senador no segundo turno.

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“No domingo, ele (Lula) vai ao debate da Band. Já confirmou a sua participação no debate da Band, que vai ocorrer”, comentou Camilo durante coletiva de imprensa no QG de campanha do presidente, no Lago Sul.

Questionado sobre a ausência do adversário, Camilo criticou a decisão. “O importante é que o presidente vai. E ele desafia, quer saber por que é que o candidato adversário não quer debater sobre o futuro do Brasil. Vai ser tête-à-tête, e a gente espera que ele possa ir, para confrontar as ideias e ver a diferença dos projetos que estão a ser colocados para o povo brasileiro”, respondeu o ex-ministro.

Flávio não vai

Durante o evento em São Paulo, o senador foi questionado sobre a participação no debate, mas negou.

“Não vou. Não está previsto ir nesse debate, no domingo. Estamos analisando. Quem vai dar a palavra final vai ser a equipe técnica, sobre ir no último debate”, disse o presidenciável, citando o embate marcado pela TV Globo no dia 23 de outubro, dois dias antes da votação.

À frente no primeiro turno e nas principais pesquisas, a campanha de Flávio analisa com cuidado a participação em debates. Os dois principais adversários não participaram no primeiro turno. Lula, por sua vez, após a derrota inicial, mudou de posição e decidiu participar dos embates.

 

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 13/10/2026 18:49
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