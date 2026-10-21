Alckmin comemora pesquisa Quaest e convoca militância: 'Está virando'

"Pessoal, urgente, está virando: agora é rua e redes! Bora, gente!", escreveu Alckmin em publicação na rede social X - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) comemorou nesta quarta-feira (21/10) o resultado da pesquisa Quaest sobre a disputa presidencial e convocou apoiadores a intensificar a mobilização na reta final da campanha. “Pessoal, urgente, está virando: agora é rua e redes! Bora, gente!”, escreveu Alckmin em publicação na rede social X.

Divulgada a quatro dias do segundo turno, a pesquisa mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 45% das intenções de voto, contra 44% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na pesquisa anterior, divulgada em 14 de outubro, Flávio tinha 46%, e Lula, 44%. O senador oscilou um ponto percentual para baixo, enquanto o presidente manteve o mesmo percentual.

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Pessoal, urgente, está virando: agora é rua e redes! Bora, gente! https://t.co/D5mFrd0Fxi

— Geraldo Alckmin ???????? (@geraldoalckmin) October 21, 2026

Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, os candidatos estão tecnicamente empatados. O levantamento aponta ainda que 9% dos entrevistados estão indecisos, enquanto 2% pretendem votar em branco ou anular o voto.

A pesquisa foi contratada pelo Grupo Globo e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-08535/2026. O instituto ouviu 2.154 eleitores presencialmente, entre 17 e 20 de outubro. O nível de confiança é de 95%, e a margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.