"Otimistas, mas com o pé no chão": como está o clima na campanha de Lula

Aliados do presidente Lula revelaram que o clima na campanha é de "otimismo" - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

Antes mesmo da divulgação oficial da pesquisa Quaest desta quarta-feira (21/10), integrantes da campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com os quais o Correio conversou avaliavam que esta última semana que antecede o segundo turno das eleições estão melhores para o petista se comparadas ao que tinha-se em mãos pela equipe nas semanas anteriores.

À reportagem, o advogado Marco Aurelio de Carvalho, que integra a coordenação do postulante sinalizou que o clima na campanha é de "otimismo", mas "com o pé no chão". Questionado sobre o motivo, o jurista resumiu: "Temos um programa de governo bastante sólido, com propostas que dialogam com um futuro muito desafiador".

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No levantamento, os candidatos estão ainda em empate técnico, com Flávio despontando com 45% das intenções de voto e o petista com 44%.

Na pesquisa anterior da Quaest, publicada em 14 de outubro, Flávio apareceu com 46% das intenções de voto, contra 44% de Lula. A diferença de dois pontos percentuais colocou os candidatos em situação de empate técnico, considerando a margem de erro do levantamento, também de dois pontos percentuais.