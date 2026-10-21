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ELEIÇÕES 2026

TSE avalia restringir canais políticos do WhatsApp às vésperas da eleição

Minuta prevê suspensão de canais com mais de 200 mil seguidores entre 48 horas antes e 24 horas depois da votação. Decisão pode afetar o "Exército do Lula", que ultrapassou 7 milhões de inscritos nesta quarta (21/10), e a "Tropa do Flávio", que reúne cerca de 2 milhões de usuários

A proposta considera que canais com grandes audiências têm potencial para interferir na circulação de propaganda eleitoral de maneira semelhante a conteúdos impulsionados - (crédito: Antonio Augusto/TSE)
A proposta considera que canais com grandes audiências têm potencial para interferir na circulação de propaganda eleitoral de maneira semelhante a conteúdos impulsionados - (crédito: Antonio Augusto/TSE)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) discute uma proposta de resolução que prevê restrições a canais de WhatsApp com conteúdo político-eleitoral e mais de 200 mil seguidores no período próximo às eleições. O caso foi revelado pelo jornalista Leandro Demori e confirmado pelo Correio Braziliense. A minuta estabelece que a medida prevista no texto seja aplicada entre as 48 horas anteriores e as 24 horas posteriores à votação. Se aprovada, a regra poderá atingir canais de grande alcance ligados às campanhas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

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Entre os canais que poderiam ser afetados estão o “Exército do Lula”, que ultrapassou 7 milhões de inscritos nesta quarta-feira (21/10), e a “Tropa do Flávio”, que reúne cerca de 2 milhões de usuários. A proposta considera que canais com grandes audiências têm potencial para interferir na circulação de propaganda eleitoral de maneira semelhante a conteúdos impulsionados, cuja distribuição é ampliada mediante pagamento às plataformas digitais.

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A justificativa apresentada na minuta é o risco de disseminação de conteúdos ilícitos nas horas que antecedem e sucedem a votação, quando a Justiça Eleitoral teria menos tempo para agir. “O período compreendido entre as 48 horas antes e as 24 horas depois da eleição concentra o maior risco de dano irreversível à formação livre da vontade do eleitorado, por não haver tempo hábil para resposta, esclarecimento ou tutela jurisdicional efetiva”, afirma o documento.

O texto define como canais de transmissão de natureza político-eleitoral aqueles utilizados para divulgar conteúdos relacionados à disputa, independentemente de serem abertos ao público ou acessíveis apenas mediante convite. A discussão ocorreu informalmente entre ministros na terça-feira (20), e a minuta foi elaborada após a conversa. A proposta, no entanto, ainda não representa uma decisão oficial da Corte nem uma regra em vigor.

Presidente do TSE, o ministro Kassio Nunes Marques afirmou ao jornal O Globo que o documento é apenas um “esboço”. A interlocutores, segundo a publicação, ele manifestou oposição à mudança e indicou que não convocou nem pretende convocar reunião oficial para discutir o tema. A eventual adoção da medida dependerá do andamento das discussões e da definição do tribunal sobre as regras aplicáveis à propaganda eleitoral nas plataformas digitais.

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Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Alícia Bernardes e Armando Holanda
postado em 21/10/2026 11:43 / atualizado em 21/10/2026 11:46
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