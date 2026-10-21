Lula aceita todas as condições de Flávio para abertura de sigilos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu aceitar todas as condições apresentadas pelo senador Flávio Bolsonaro para autorizar a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico. De acordo com informações obtidas pelo Correio, o coordenador da campanha do petista, Camilo Santana, deve levar ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta quinta-feira (21), documentos com as autorizações das pessoas solicitadas.

Em documento protocolado na Corte eleitoral, Flávio Bolsonaro exigiu uma série de ações do presidente Lula para abrir suas contas. Flávio exigiu que também seja quebrado o sigilo de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, do ex-chefe de gabinete do presidente, Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, dos gastos da primeira-dama Janja da Silva, em viagens, além de abertura das contas de todas as pessoas que receberam recursos do Instituto Lula. Além disso, exige abertura da lista de pessoas que visitaram Daniel Vorcaro na Superintendência da Polícia Federal.

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A proposta de Lula foi feita no último domingo, durante debate na Band. O atual chefe do Executivo apresentou ao vivo uma proposta para que ambos os candidatos abrissem seu sigilo telefônico, fiscal e bancário para o Poder Judiciário. De acordo com Lula, o objetivo é "mostrar quem é ladrão".