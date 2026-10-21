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Eleições 2026

Lula aceita todas as condições de Flávio para abertura de sigilos

Candidato do PL exige que sejam abertas as contas de pessoas ligadas ao Instituto Lula, gastos de Janja em viagens e lista de visitantes de Daniel Vorcaro na PF

Flávio Lula - (crédito: Vittor Sales/Divulgação e Minervino Júnior/CB/D.A Press)
Flávio Lula - (crédito: Vittor Sales/Divulgação e Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu aceitar todas as condições apresentadas pelo senador Flávio Bolsonaro para autorizar a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico. De acordo com informações obtidas pelo Correio, o coordenador da campanha do petista, Camilo Santana, deve levar ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta quinta-feira (21), documentos com as autorizações das pessoas solicitadas.

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Em documento protocolado na Corte eleitoral, Flávio Bolsonaro exigiu uma série de ações do presidente Lula para abrir suas contas. Flávio exigiu que também seja quebrado o sigilo de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, do ex-chefe de gabinete do presidente, Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, dos gastos da primeira-dama Janja da Silva, em viagens, além de abertura das contas de todas as pessoas que receberam recursos do Instituto Lula. Além disso, exige abertura da lista de pessoas que visitaram Daniel Vorcaro na Superintendência da Polícia Federal.

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A proposta de Lula foi feita no último domingo, durante debate na Band. O atual chefe do Executivo apresentou ao vivo uma proposta para que ambos os candidatos abrissem seu sigilo telefônico, fiscal e bancário para o Poder Judiciário. De acordo com Lula, o objetivo é "mostrar quem é ladrão".

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Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Renato Souza
postado em 21/10/2026 17:54 / atualizado em 21/10/2026 18:17
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