Lula usa metáfora do truco ao ironizar proposta de Flávio sobre sigilos

"Estou com zap, sete copas, espada e ouro", ironizou Lula sobre a quebra de sigilos - (crédito: Foto: Ricardo Stuckert)

Durante ato de campanha, nesta quarta-feira (21/10), em Belo Horizonte, o presidente Lula (PT) comentou sobre ter aceitado as condições de Flávio Bolsonaro (PL) para a abertura de sigilos bancários. “Hoje ele inventou um monte de mentiras e trucou seis, eu vou meter o nove na cara dele amanhã”, declarou o petista fazendo referência ao jogo de cartas.

Em uma carreata rodeada de apoiadores no centro da capital mineira, o candidato ao segundo turno das eleições presidenciais ironizou as condições do candidato do PL. “As cartas dele são todas falsas”, afirmou. “Estou com zap, sete copas, espada e ouro. E ainda tem três de reserva. Ele vai saber o que é um campeão de truco que aprendeu a jogar com o povo mineiro”.

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Lula também declarou que entrará para o canal Exército do Lula, organizado por André Janones a partir desta quinta (22). “Eu nunca tive um celular, agora eu ganhei um celular do governador do Piauí”, anunciou. “O general Janones e o marechal Silva, que sou eu, nós vamos comandar essa derrota do exército adversário. Podem ficar tranquilos. Eles pensam que nós somos fracos, mas nós somos que nem o exército do Vietnã, que derrotou os Estados Unidos”.

Na Guerra do Vietnã, entre 1955 e 1975, militares e grupos guerrilheiros vietnamitas derrotaram a potência militar norte-americana. O conflito unificou o país asiático e instaurou o regime comunista, após décadas de invasões estrangeiras.

O líder petista também voltou a repetir que se sente incomodado a debater com um "miliciano", se referindo a supostas ligações de Flávio Bolsonaro com grupos de milícia no Rio de Janeiro. Ambos os candidatos se preparam para o segundo e último debate das eleições presidenciais, que acontecerá na sexta-feira (23), na Globo. "Se depender da minha força (...), nenhum miliciano vai entrar no Palácio do Planalto", disse.