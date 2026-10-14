Bloco de sete partidos anuncia apoio à reeleição de Hugo Motta na Câmara

Lideranças de sete partidos da Câmara dos Deputados anunciaram, nesta quarta-feira (14/10), apoio à articulação pela reeleição do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB). A decisão foi tomada durante reunião entre dirigentes e líderes do União Brasil, PP, PSD, Republicanos, MDB, PSDB-Cidadania e Podemos, que também acertaram a manutenção do bloco partidário na próxima legislatura, a partir de 2027.
Em nota conjunta, as legendas sinalizaram que atuarão de forma unificada na disputa pela Mesa Diretora e deram aval ao presidente para ampliar as negociações em torno de sua recondução.
Em nota conjunta, as legendas sinalizaram que atuarão de forma unificada na disputa pela Mesa Diretora e deram aval ao presidente para ampliar as negociações em torno de sua recondução.
“O presidente Hugo Motta terá nosso apoio para iniciar o diálogo em busca de convergência e unidade em torno de sua reeleição à Presidência da Câmara dos Deputados”, afirmaram os dirigentes no documento. O posicionamento, no entanto, ainda não representa um compromisso formal de todos os parlamentares das bancadas com a candidatura.
A manifestação ocorre em meio à movimentação de Motta para consolidar sua base de sustentação e preservar a influência do Centrão na próxima legislatura. Com o avanço do PL nas urnas e a perspectiva de uma Câmara mais fragmentada, a manutenção do bloco é vista como um instrumento para fortalecer o poder de negociação das legendas tanto na eleição da Mesa quanto na distribuição dos espaços de comando da Casa.
No comunicado, os partidos defenderam a continuidade de uma Câmara “plural, independente e aberta ao diálogo com todas as correntes políticas”, além de reafirmarem o compromisso de garantir espaço aos 513 deputados. A reunião também contou com a participação do presidente do Solidariedade, Paulinho da Força, que representou a Federação Solidariedade-PRD.
Entre os signatários da nota estão os presidentes do União Brasil, Antonio Rueda; do PP, Ciro Nogueira; do PSD, Gilberto Kassab; do Republicanos, Marcos Pereira; e do MDB, Baleia Rossi. Também assinaram o documento os líderes Pedro Lucas Fernandes, Doutor Luizinho, Antonio Brito, Augusto Coutinho e Isnaldo Bulhões Jr., além de Aécio Neves, Adolfo Viana, Renata Abreu e Rodrigo Gambale.
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Por Armando Holanda
postado em 14/10/2026 16:17