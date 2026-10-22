Campanhas de Lula e Flávio dizem ter chegado a acordo para abrir sigilos

Na saída do tribunal, o coordenador da campanha do presidente Lula, Camilo Santana, afirmou que Lula assinou pessoalmente a autorização e defendeu que a população tenha acesso aos dados antes do segundo turno, marcado para domingo (25). Segundo ele, o objetivo é permitir que os eleitores conheçam as informações relacionadas aos candidatos antes de decidir o voto. O documento estabelece que as autorizações sejam cumpridas até as 23h59 desta quinta-feira.

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Pelo texto apresentado, Lula autoriza o levantamento dos sigilos bancário, fiscal e telefônico de sua pessoa física, dos familiares indicados na petição inicial e do Instituto Lula, além da empresa LILS Palestras, Eventos e Publicações. Flávio, por sua vez, autoriza a abertura dos próprios sigilos, dos familiares mencionados no pedido e de empresas das quais seja sócio ou administrador. A autorização também inclui mensagens trocadas com Daniel Vorcaro e contas no Brasil e no exterior em que figure ou tenha figurado como titular, procurador, responsável financeiro ou usuário master, incluindo a Alcazar Holdings, no Santander.

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