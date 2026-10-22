Canal 'Exército do Lula' anuncia entrada do presidente no grupo: "CHEGUEI"

Lula confirmou sua participação em uma live com André Janones, às 19h desta quinta-feira - (crédito: AFP)

O canal “Exército do Lula” anunciou nesta quinta-feira (22/10) que o presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, será um dos mais de 8 milhões de membros do grupo administrado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG).

“PESSOAL, URGENTE!! CHEGUEI”, publicou o grupo por volta do meio-dia desta quinta. Em seguida, foi publicado um emoji de uma lula. Não é possível, no entanto, saber se a mensagem foi enviada por Janones, administrador do grupo, ou pelo próprio Lula.

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Após o anúncio da possível chegada de Lula ao seu “Exército” no WhatsApp, foi publicado no canal um vídeo em que o presidente e candidato à reeleição confirma sua participação em uma live com André Janones, às 19h desta quinta-feira.

“Vocês viram que meu general está bravo. Está convocando todo mundo, e eu também vou chegar exatamente às 7 horas (da noite). Quero que todo o Exército do Lula esteja pronto, porque a batalha vai ser dura e nós vamos derrotar os adversários. Estejam preparados para, às 19 horas, acompanhar a live do marechal e do general discutindo com seu Exército”, convocou Lula.

Minutos após a publicação do vídeo no canal Exército do Lula, no WhatsApp, o marqueteiro Chico Kertész, um dos integrantes da equipe de campanha à reeleição de Lula, deixou o Palácio da Alvorada em um carro preto.