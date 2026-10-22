Lula tem reunião com coordenadores de campanha em meio a quebras de sigilo

Lula anunciou que participará de uma transmissão ao vivo às 19h desta quinta-feira, ao lado de André Janones - (crédito: AFP)

O presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, participa de reunião com coordenadores de campanha nesta quinta-feira (22/10), no Palácio da Alvorada. O encontro ocorre horas após as equipes eleitorais do petista e de seu adversário na disputa presidencial, Flávio Bolsonaro (PL), apresentarem petições conjuntas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para autorizar a abertura dos sigilos fiscal, bancário e telefônico dos dois candidatos.

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Além de Lula, participam da reunião no Alvorada o senador Camilo Santana (PT-CE), o presidente do PT, Edinho Silva, e o ministro Guilherme Boulos, titular da Secretaria-Geral da Presidência da República. Mais cedo, no fim da manhã, o presidente recebeu o ministro do Empreendedorismo, Paulo Henrique Pereira.

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Vídeo e entrada no "Exército de Lula"

A reunião com Paulo Henrique Pereira ocorreu dias após Lula sancionar a lei de apoio aos microempreendedores individuais (MEIs). O encontro aconteceu enquanto representantes da campanha petista estavam no TSE para formalizar o pedido de abertura dos sigilos.

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Pouco antes de receber o ministro no Alvorada, Lula anunciou que participará de uma transmissão ao vivo às 19h desta quinta-feira, ao lado do deputado federal André Janones (Rede-MG).

Responsável pelo canal de WhatsApp "Exército do Lula", Janones anunciou que o presidente também entrará no grupo.