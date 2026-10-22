Ministra do TSE relata despachar 50 processos por dia e fala em sobrecarga

A ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), afirmou, na sessão desta quinta-feira (22/10), que há sobrecarga em razão da quantidade excessiva de processos. De acordo com a magistrada, há uma grande quantidade de pedidos de terceiros, ou seja, de pessoas que não fazem parte das campanhas, por direito de resposta. Estela afirmou que, em um dos processos, chegou a despachar às 2h59 da manhã para manter o fluxo.
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“A minha preocupação, na verdade, é uma questão processual, de terceiros que estão fora do processo eleitoral começarem a ingressar de modo massivo na Justiça Eleitoral para pedir algum tipo de retratação, e isso inviabilizaria”, disse ela.
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A magistrada afirmou que a equipe chegou a se queixar do ritmo de trabalho neste segundo turno. “Ontem, até a minha equipe, que não está aqui, estava reclamando que o meu último voto foi assinado às 2h59 da manhã para tentar manter o ritmo”, ressaltou.
“Eu estou mandando uma média de 40, 50 processos por dia”, completou. Até o momento, o TSE recebeu 804 ações relacionadas às eleições. Em 2022, no mesmo período, foram 322 ações. A maioria dos processos se refere à propaganda negativa dos candidatos, à desinformação eleitoral e a eventuais irregularidades nas propagandas no rádio e na TV.
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