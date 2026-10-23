Lula tem 50,6% e Flávio 49,4% nos votos válidos, diz Vox Brasil

Na medição de votos válidos, Lula aparece com 50,6% e Flávio registra 49,4% - (crédito: Ricardo Stuckert e Raul Spinassé)

Pesquisa do Instituto Vox Brasil divulgada nesta sexta-feira (23/10) aponta o presidente da República e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no segundo turno.

Na medição de votos válidos, Lula aparece com 50,6% e Flávio registra 49,4%. A diferença verificada entre ambos está dentro da margem de erro estipulada, que é de 2,15 pontos porcentuais para mais ou para menos.

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Cenário da pesquisa estimulada

O levantamento aplicou a consulta estimulada, momento em que os nomes dos concorrentes são mostrados aos entrevistados. Nessa modalidade, Lula e Flávio figuram em situação de empate técnico em razão da margem de erro apurada.

Os resultados da sondagem estimulada apresentam a seguinte divisão de porcentagens entre os eleitores consultados:

Luiz Inácio Lula da Silva: 45,4%

Flávio Bolsonaro: 44,3%

brancos, nulos e votos em nenhum dos candidatos: 6%

indecisos: 4,3%

Taxas de rejeição

No quesito de rejeição, o Instituto Vox Brasil questionou os eleitores sobre quais nomes não receberiam o seu voto. Os percentuais registrados pelos postulantes e as demais alternativas atingiram os seguintes valores:

Flávio Bolsonaro: 47,1%

Luiz Inácio Lula da Silva: 44,8%

não votam em nenhum dos dois presidenciáveis: 3,9%

afirmam não rejeitar nenhum deles: 2,2%

não responderam ou não souberam opinar: 2%

Decisão e convicção do voto

A pesquisa avaliou o nível de certeza dos cidadãos com relação à escolha manifestada para o dia da eleição, marcado para este domingo, 25. Os dados sobre a consolidação do voto indicam:

afirmam que a decisão de voto é definitiva: 94,7%

admitem a possibilidade de mudar de escolha até o dia da eleição: 4,5%

Metodologia da pesquisa Vox Brasil

A pesquisa do Instituto Vox Brasil realizou entrevistas presenciais com 2.100 eleitores diretamente em seus domicílios. O trabalho de campo ocorreu entre os dias 20 e 22 de outubro.

O índice de confiança do levantamento é de 95%, com margem de erro de 2,15 pontos porcentuais para mais ou para menos. O estudo eleitoral está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03259/2026.

Com informações da Agência Estado*

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.