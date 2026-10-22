Debate na Globo: veja as regras do confronto entre Flávio Bolsonaro e Lula

A Rede Globo marcou para esta sexta-feira (23/10) o debate presidencial de segundo turno entre os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tenta a reeleição, e Flávio Bolsonaro (PL), senador e filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro. O confronto representa o segundo encontro dos concorrentes após a primeira etapa das eleições. A transmissão tem início previsto para ocorrer logo após o Jornal Nacional.
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A exibição ao vivo acontecerá na TV Globo, no canal GloboNews, no portal de notícias g1 e na plataforma de streaming Globoplay. Além de exibir o confronto dos postulantes ao Palácio do Planalto, a emissora confirmou que realizará a checagem de fatos das declarações feitas pelos dois políticos ao longo do embate.
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Formato e mediação
O jornalista César Tralli mediará o evento e conduzirá os sorteios que definem a ordem de participação. A estrutura do programa reúne quatro blocos com espaço reservado para as considerações finais, prevendo perguntas diretas entre os concorrentes. Do total de blocos, três contarão com temas determinados e um será conduzido com tema livre.
Dinâmica dos blocos
A abertura terá seis rodadas no primeiro bloco. O debate presidencial abordará assuntos de diferentes regiões do país associados a um tema prioritário de âmbito nacional. Nessa etapa inicial, Lula e Flávio disporão de três minutos em cada rodada, distribuídos entre pergunta e réplica ou resposta e tréplica.
Nos dois blocos seguintes, os participantes escolherão tópicos apresentados para formular questionamentos, mantendo os mesmos três minutos de tempo. Ao longo dos três primeiros blocos, o candidato com a palavra pode se movimentar pelo cenário, enquanto o adversário deve permanecer posicionado no púlpito.
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O quarto bloco funcionará com tema livre. Cada debatedor contará com oito minutos de fala, sem limite para o número de intervenções. Nesse período final, a circulação pelo estúdio será permitida, com movimentação delimitada em dois lados do cenário.
Após o encerramento do confronto, os participantes poderão conceder entrevista coletiva na sala de imprensa, com duração de 10 minutos para cada um. A sequência das declarações aos jornalistas ocorreu por sorteio: Lula falará primeiro e, depois, Flávio Bolsonaro.
Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.